Марко Рубио и Сергей Лавров обсъждат войната в Украйна

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски вече разговаряха

Войната на Русия в Украйна ще бъде тема на срещата в Ню Йорк между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров.

За днес е насрочено и изказването на украинския президент Володимир Зеленски. Той вече разговаря с няколко държавни ръководители, включително Доналд Тръмп, в опит да се сложи край на войната в Украйна.

"Говорихме за енергийно примирие. Не искаме да навлизаме в подробности, но сме готови за енергийно примирие. Ако те не искат да атакуваме техните дизелови съоръжения, рафинерии и т.н., тогава нека и те да не атакуват нашите. Това е предложението ни. Много сме благодарни на американската страна. Тя ще го сподели с руснаците. Не знам каква е руската позиция", заяви Зеленски.

"Мисля, че ще сключат споразумение. Не искам да казвам какво точно ще бъде то. Говорим много за това, включително и с президента Путин, и мисля, че нещо ще се случи. Мисля, че и двамата искат да видят края на войната. Честно казано, този път вече е крайно време - умират много хора", коментира Тръмп.