Бивша служителка на бизнесмена: Бачорски е измамник!

Бивша дългогодишна служителка на известния бизнесмен Даниел Бачорски го обвини публично в измама, след като е останала без последната си заплата след пет години работа в неговата компания. Жената сподели в социалните мрежи, че отношението към работниците се е променило драстично, а редица български кадри са били подменени с евтина работна ръка от Непал при изключително тежки условия. Според нейната информация преди уволненията на служителите са били предлагани нови договори с изпитателен срок, за да не им бъдат изплащани дължимите по закон финансови обезщетения.

Публикацията предизвика широк медиен отзвук, тъй като засяга сериозни социални и синдикални въпроси относно коректността на работодателя спрямо неговия персонал. Твърди се, че във фирмата масово са били наемани жени на минимални възнаграждения и четиричасови трудови договорености, които често са били освобождавани без пълно заплащане. Пострадалата изрази дълбокото си разочарование от начина, по който са били третирани работниците, които са дали години от живота си за развитието на този бизнес.

В същото време бизнесменът продължава да демонстрира висок стандарт на живот и лукс в общественото пространство, въпреки че в края на 2025 година беше подложен на остри критики от своите последователи. В публичното пространство продължават да се разпространяват различни съмнения относно произхода на неговите капитали и финансовите му практики. Предстои да се разбере дали той ще излезе с официална позиция и ще коментира отправените към него тежки обвинения.

Източник: Уикенд