Бащата на Сашко не вярва, че Калушев е изн@силвал сина му Яни Макулев вини за убийството на детето си не ламата, а природозащитника Атанас Русев, който стоял зад сигналите за педофилия https://crimes.bg/vodeshha-tema/bashtata-na-sashko-ne-vyarva-che-kalushev-e-izn-at-silval-sina-mu-3/202014 Crimes.bg

Яни Макулев, баща на загиналия Александър Макулев, поиска официално от Окръжната прокуратура в София отстраняването на вещото лице д-р Александър Александров и криминалния психолог Росен Йорданов. Бащата категорично отхвърля изготвената експертиза за зеещи анални сфинктери, определяйки я като изфабрикувана с цел да подкрепи тезата за сексуално насилие, извършено от Ивайло Калушев. Първоначалните медицински прегледи в моргата на врачанската болница установили, че задните проходи на момчето и Николай Златков са напълно затворени и чисти, което противоречи на по-късните заключения, направени по снимки от националния консултант.

Въпреки смъртта на своето 15-годишно дете в кемпера под връх Околчица, Яни Макулев обвинява за трагедията не престъпника, а природозащитника Атанас Русев. Според него именно Русев е подал фалшиви сигнали за педофилия срещу Ивайло Калушев, които са тласнали будисткия гуру към фатални действия. Бащата е настоявал още през юли по делото да бъде призован като свидетел Валери Андреев, който преди години е подавал сигнали в ГДБОП за посегателства в Мексико, но молбите му за комплексни прегледи на свидетеля не са били уважавани от държавното обвинение.

Междувременно известни адвокати също внесоха искания за отвод на същите експерти заради тяхна пристрастност и публичен брифинг. Защитниците настояват да се изясни кой е разпоредил изнасянето на данни преди официалния край на разследването. Самият Яни Макулев продължава да отхвърля всички внушения за блудство, подчертавайки, че по тялото на сина му няма никакви следи от насилие, и заявява, че няма да позволи да се петни честта на неговото дете.

Източник: Уикенд