Близки срещи с жертвите на фентанила (видео/снимки)

Полицейските сводки за заловен фентанил, арестувани дилъри и разкрити лаборатории за бързо превърналата се в една от най-масовите дроги у нас станаха ежедневие. А зад всяка доза от "бързия убиец", както наричат опиата, стократно по-силен от хероина, стои човешко същество. Същество, оприличавано от мнозина на зомби, въпреки настояването на експерти жертвите на наркотика, който ги оставя в странни замръзнали пози, да не бъдат стигматизирани и наричани така.

В същото време, заедно с новата наркоепидемия у нас, расте и броят на снимките и клиповете, публикувани в интернет като фейсбук групата "Зомбитата по улиците на България", която бързо набра популярност.

Социалните мрежи рефлективно първи реагират на социалния нерв и показват нередактираната картина. Доскоро я виждахме само от кадри от далечна Америка, а днес все по-често и по-често се случва пред блока ни, в кварталната градинка, където играят децата ни, до училищата, супермаркетите и църквите.

"Да, мамо, за жалост оттам ще минем", чуваме в един от клиповете реплика на пловдивска майка към невръстното й детенце при неочакваната им среща на пешеходна пътека с човек, който изглежда като парализиран. Подобната силно приведена поза все по-често се свързва в публичното пространство с употребата на опиоиди и синтетични наркотици, включително фентанил.

"Замислете се докъде стигнахме. Деца вече трябва да бъдат успокоявани, докато минават покрай хора в подобно състояние по улиците на собствените си градове. Не знаем какво точно е употребил човекът и няма да твърдим нещо, което не можем да докажем. Дали е фентанил, синтетична дрога или друго - това трябва да установят специалистите. Но едно се вижда без никаква експертиза: това не е гледка, която едно дете трябва да приема за част от нормалното ежедневие. И най-страшното е, че подобни кадри вече не са изключение. Колко още трябва да станат, за да започнем да говорим сериозно за този проблем?", пишат създателите на "Зомбитата по улиците на България".

Снимка: Фейсбук група "Зомбитата по улиците на България"

По думите им групата показва една все по-тревожна гледка от българските улици - хора в тежко неадекватно състояние и последствията от разпространението на опасни наркотични вещества.

Пловдив, редом със София и Варна, се очертават като най-засегнатите от фентаниловата епидемия градове, сочи неофициалната статистика, базирана на полицейските сводки и снимките и клиповете, публикуване в социалните мрежи.

"Пловдив. Посред бял ден човек е в състояние, в което едва се държи на краката си. Хора минават покрай него. Коли минават. Градът си живее. И точно това е най-притеснителното - че подобни гледки вече почти не изненадват никого. Не знаем какво е употребил и няма да твърдим нещо, което не можем да докажем. Но въпросът остава: Докога ще гледаме това по улиците и ще се правим, че е нормално?", гласи публикацията за друго видео от Града под тепетата.

Клип на млада жена в неадекватно състояние, която изглежда бременна, седнала на стол пред магазин, породи тези дни множество дискусии в социалната мрежа. По думите на публикувалия го действието се развива в столичния квартал "Христо Ботев".

"Драги съкварталци от кв. "Христо Ботев", положението е много зле, момичето дойде на труп напушена - на "билка" ли е, на какво, на някакъв нов наркотик - фентанил... Тя не може да се изправи на краката си. Аз се опитах да й помогна, даже й дадох вода, но тя не функционира в момента. Вижте в какво състояние е - тя не може да мръдне! Вземете някакви мерки, защото кварталът става много зле!", се чува мъжки глас зад кадър.

"В София преди 3 дни минах през кв. Надежда 1 и Надежда 2 - между блоковете, в рамките на 1 час на различни места видях пет човека в такива пози - трима младежи и две момичета. Тъжно е и страшно!", написа под публикацията Анжелика Димитрова.

Коментарите за новата епидемия по улиците на България традиционно разделят обществото ни на две - от "помогнете им, какво снимате", до "оставете ги, те сами са си избрали да се превърнат в зомбита". "Те са жертви. Снимайте гадините, които произвеждат и продават дрога. Зарибяват децата, а после плюем жертвите... Има нещо дълбоко сбъркано в ценностната ни система", внася трети нюанс по темата Димитрина Павлова.

А броят на жертвите расте

Десетократен ръст на починалите в България след употреба на опиати, основно фентанил, е регистриран само за една година от Министерството на здравеопазването. За това алармира още в края на 2025-а Юлия Георгиева - управител на столичния център за хора с опиоидна зависимост "Розовата къща". По думите й за последните 18 месеца само сред хората, с които работят там, има 44 жертви.

По думите й реалният мащаб на бедствието, за което се мълчи, е далеч по-голям. Според Георгиева причините са няколко: "В България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини (криминални деяния, например) или, ако роднините им не поискат и платят за аутопсия. Огромната част от хората, с които ние работим, не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно", обяснява тя.

През 2025 г. в България са отчетени 125 смъртни случая, свързани с употреба на наркотици. Данните показват не само тежестта на проблема, но и промяната в характера на употребата - наред с опиоидите се открояват фентанил, метамфетамини, амфетамини, кокаин и други вещества, които носят сериозен риск за здравето и живота, поясняват и от клиника за наркозависими "Алтера Вида".

Още преди година главен инспектор Александър Нецов, началник на "Криминална полиция" в Първо районно управление на СДВР, съобщи, че особена тревога буди навлизането на фентанила на пазара. Според криминалиста веществото е между 50 и 100 пъти по-силно от морфина и хероина, а дори минимални дози могат да доведат до смърт, особено при хора без наркотична зависимост.

По думите му фентанилът най-често се разпространява в квартали с компактни общности, като често се смесва с други вещества за по-голяма печалба.

"Веществото е изключително опасно и в изключително малки дози - в милиграми, може да доведе до смъртни случаи, особено при лица, които не са наркозависими, на които им се случи да го употребяват за първи път", предупреди тогава Нецов. Той добави, че полицията е засякла случаи, при които уж "чист" кокаин съдържа примеси от фентанил с цел потребителят бързо да развие зависимост.

"По принцип може да се добавя към хероин, кокаин, метамфетамини. Не виждам защо не и към всяко друго прахообразно вещество", каза в интервю пред Dir.bg през февруари 2025г. и Юлия Георгиева - председател на "Център за хуманни политики" и мениджър на "Розовата къща" - единствения дневен център за наркозависими в София. "Моето предположение, е че той покрива липсата на качествени опиати на пазара. Хероинът от години не е с добро качество, а фентанилът лесно може да повиши силата му. Покачва ефекта и на останалите наркотични вещества", добави тя.

"Фентанилът е опиат. Както всички опиати, той води до отпускане на тялото, носи чувство на спокойствие. За съжаление, потиска дишането и това може да е много опасно при предозиране", поясни още тогава Георгиева.

Тя е абсолютно против употребяващите го хора да бъдат наричани "зомбита". Според жената, която от години ревностно се грижи да съхрани телата, душите и животите им, сравнението е нехуманно и стигматизиращо, а дехуманизацията им води до изключително тежки последствия като отказ от лечение, изблъскване от социума и пълна маргинализация. "Заради такива нагласи достъпът им до терапия и рехабилитация е почти затворен и те са обречени някак да оцеляват", коментира Юлия Георгиева.

"Нека всички поискаме от политиците най-после да вземат мерки за подобряване на системата за превенция, намаляване на вредите и терапия и рехабилитация. Това е пътят за подобряване на положението", апелира още преди повече от година и половина тя.

Снимки: Фейсбук група "Зомбитата по улиците на България", колаж: Dir.bg

Източник: dir.bg