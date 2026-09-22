"Rolex на Белия дом": Новият символ на статус в обкръжението на Тръмп https://crimes.bg/po-sveta/rolex-na-beliya-dom-noviyat-simvol-na-status-v-obkrazhenieto-na-tramp/201784 Crimes.bg

Във Вашингтон президентските значки отстъпват място на нов символ на статус, който се забелязва по китките на най-близките сътрудници на президента Доналд Тръмп.

Според списание Vanity Fair, за избрана група хора от вътрешния кръг на администрацията на Тръмп върховният знак за привилегирован достъп вече е един изключителен, специално изработен модел на Rolex, известен в столицата като "Rolex на Белия дом“.

Тези впечатляващи часовници се предлагат в две версии: златен модел Day-Date Presidential и модел GMT "Pepsi“.

И двата варианта са със сини циферблати, украсени със златен президентски печат, като звезди отбелязват 45-ата и 47-ата секунда – ясна препратка към двата президентски мандата на Тръмп.

На гърба на часовника е гравиран надписът "The White House“ (Белият дом).

Важно е да се отбележи, че тези часовници не са официални продукти на Rolex.

Вместо това, според наличната информация, те се закупуват от Rolex и се изпращат при специализиран часовникар в Лондон, където биват персонализирани с президентски символи и други елементи, свързани с Белия дом. Златният модел Day-Date Presidential се продава за около 50 000 долара, преди да бъдат извършени каквито и да е модификации по поръчка.

И въпреки изключителната символика, свързана с тях, има една подробност, която може да изненада хората.

Това не са подаръци

Тръмп не просто е раздал тези Rolex-и на служителите си като подаръци. Според съобщенията получателите сами са си купили часовниците.

Сред тези, за които се съобщава, че притежават такъв, са началникът на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс, милиардерът специален пратеник Стив Уиткоф и съветникът на Белия дом Уил Шарф.

Според съобщенията, ексклузивният кръг се простира и до дейността на вицепрезидента Джей Ди Ванс, като се твърди, че началникът на кабинета Ник Луна и съветникът по националната сигурност Клиф Симс също имат такъв.

Съобщава се, че бившият мениджър на кампанията на Тръмп Крис ЛаЧивита и президентският социолог Тони Фабрицио също са сред избраните собственици.

Източник от средите на властта във Вашингтон споделя пред Vanity Fair: "В Западното крило няма никой, който да е достатъчно богат, че наистина да си купи този часовник!“

Личната колекция от часовници на Уиткоф е поредното доказателство за огромното му богатство.

Милиардерът е забелязван да носи модели като Patek Philippe Nautilus от розово злато, Rolex Daytona с циферблат в характерния за Tiffany светлосин цвят и Audemars Piguet Tourbillon – три изключително търсени часовника, чиято цена може да надхвърли 100 000 долара за брой.

Съобщава се, че началникът на кабинета Сузи Уайлс също притежава един от тези часовници, като същевременно е известна с това, че носи инкрустиран с диаманти Rolex Datejust - луксозен модел, чиято цена може да достигне десетки хиляди долари в зависимост от конкретното изпълнение.

А символите на статус не се ограничават само до това, което се носи на китката.

Тръмп е подарявал обувки на марката Florsheim на членове на най-близкия си кръг, включително на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, които са били забелязвани да ги носят.

Съществува обаче и друга история относно щедрите подаръци, които Тръмп прави на своите сътрудници.

Оповестени този месец финансови документи, озаглавени „Паричен подарък за празниците“, разкриват, че Тръмп е дал на четирима свои сътрудници празнични подаръци на обща стойност 155 000 долара.

Личният асистент Натали Харп, съветникът по комуникациите Марго Мартин и заместник-директорът по операциите в Овалния кабинет Чембърлейн Харис са получили по 45 000 долара, докато Уолт Наута - директорът по операциите в Овалния кабинет - е получил 20 000 долара.

Представител на Белия дом заяви пред ABC News, че Тръмп има дългогодишна практика да прави коледни подаръци на хората от обкръжението си, включително на служители и сътрудници, като уточни, че тези подаръци нямат връзка с официалните им служебни задължения.

"Rolex"-ът е друга история

Но часовниците "Rolex" разказват друга история.

Те са част от по-широка демонстрация на богатство и привилегирован достъп във Вашингтон по времето на Тръмп, наред с частните клубове, луксозните автомобили, частните самолети и други белези за близост до президента.

Твърди се, че Уиткоф - една от най-заможните фигури в обкръжението на Тръмп - притежава завидна колекция от луксозни часовници, докато Уайлс е известна с това, че носи инкрустиран с диаманти модел Rolex Datejust.

За онези, които не желаят да се присъединят към "клуба на Rolex“ в Белия дом, съществува и друг ценен президентски сувенир.

Говори се, че характерните червени копчета за ръкавели на Тръмп, носещи президентския печат, се връчват лично на подбрани получатели.

Червената версия е особено ценена, докато бившият британски премиер Киър Стармър е получил по-малко ексклузивен сребърен чифт.

dnes.bg