Изчезналият Деян Мексиканеца снабдявал сектата с наркотици

Безследно изчезналият Деян Илиев, известен като Деян Мексиканеца, е снабдявал сектата на Ивайло Калушев с екзотични наркотични вещества и мощни психотропни отвари директно от далечно Мексико. Според разследващите материали духовният водач е използвал тежки халюциногени като отварата аяхуаска, псилоцибинови гъби и канабис, за да упоява редовно своите последователи по време на тъмни ритрийти и продължителни медитации. Доставените субстанции са били използвани в продължение на повече от две десетилетия, като с превоза и производството им се е занимавала и неговата мексиканска съпруга Лола.

Деян Илиев е сред първите лица, които посещават хижа Петрохан след трагичните събития, като именно той открива безжизнените тела на загиналите мъже. Веднага след първоначалните разпити пред органите на МВР обаче той напуска извънредно България заедно със своята съпруга и към момента е в пълна неизвестност от месеци. Близките на жертвите и разследващите органи нямат никаква връзка с него, като съществуват сериозни съмнения, че той се укрива в латиноамериканската държава под чужда самоличност и с изцяло нов паспорт.

Властите продължават да издирват мъжа, тъй като той може да даде много отговори относно последните дни на общността и мистериозните съобщения, получени преди трагичната смърт на последователите. Неговата внезапна и пълна изолация от външния свят поражда множество конспиративни теории, сред които и предположенията, че той е бил ценен информатор на секретните държавни служби вътре в самата опасна секта.

Източник: Уикенд