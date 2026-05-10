Тръмп заяви, че не изключва възможността да изпрати американска делегация в Москва за преговори за войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери край Белия дом, че не изключва възможността да изпрати американска делегация в Москва за преговори относно войната в Украйна.

Журналисти попитаха президента дали е готов да изпрати преговарящи в Москва, за да обсъдят възможно решение на конфликта. В отговор Тръмп заяви, че не изключва такъв сценарий. „Е, бих го направил, ако смятах, че ще помогне. Много бих искал да видя края на тази война", отбеляза Тръмп.

Той не предостави подробности относно възможния формат на преговорите или потенциалния състав на делегацията.

Освен това Тръмп заяви, че страните планират да извършат размяна на затворници в близкото бъдеще.

„Бих искал да видя това да спре, между Русия и Украйна. Това е най-лошото нещо от Втората световна война насам по отношение на човешките жертви - 25 000 млади войници всеки месец. Това е лудост", подчерта той.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че нов разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп засега не е планиран.

Източник: БТА