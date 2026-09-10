Тръмп обеща по 5000 долара за всеки американец при победа на републиканците през ноември https://crimes.bg/po-sveta/tramp-obeshta-po-5000-dolara-za-vseki-amerikanec-pri-pobeda-na-republikancite-prez-noemvri/200862 Crimes.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември. В словото си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна.

Мнозина републиканци пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.

„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия", коментира Тръмп.

Той каза още, че ще изплати дивидент от по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ, благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от по 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ. Единственото условие, което поставям, е парите да бъдат похарчени в нашата страна", уточни Тръмп.

Конгресът - отчасти митинг, отчасти събитие за набиране на средства, се провежда в момент, докато републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди вота, въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран. Значителна част от дневния ред на събитието беше атака срещу демократите, които бяха описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото. Републиканците се нарекоха „алтернатива на здравия разум" в борбата за запазване на контрола над Конгреса.

„Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години", заяви Тръмп относно Конгреса.

Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост. „Забелязваме известна активност в Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно", заяви Тръмп.

Планината се намира близо до сериозно засегнатия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса. Заплахи за удари там американският президент отправя още от юли.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение. „Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма", заяви той.

Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи заедно с президента Тръмп.

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, както и асансьорите бяха покрити с плакати с лика на Тръмп. Много от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика", както и американски знамена.