Тръмп и Нетаняху дадоха на ХАМАС краен срок за разоръжаване

Израел и САЩ дават на ХАМАС двумесечен срок за разоръжаване. Както съобщава Israel Hayom, това е било договорено по време на нощна среща между премиера Бенямин Нетаняху и президента на САЩ Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго.



Същевременно експертни екипи от двете страни работят за установяване на ясни, взаимно договорени критерии, които биха определили какво би представлявало на практика разоръжаването на ХАМАС.



Израелски представители са обезпокоени, че ХАМАС ще се опита да запази по-голямата част от оръжията и военните си възможности, които притежава в момента.



Израел и САЩ са съгласни, че подобен сценарий би бил неприемлив. Постигнато е и съгласие, че разоръжаването на ХАМАС и демилитаризацията на Ивицата Газа ще включват унищожаването на мрежата от подземни тунели.



Ако ХАМАС не се разоръжи, което се очаква в Израел, отговорността за следващите стъпки ще се върне към Израел и Израелските отбранителни сили (ИОС) .

