ТРАГЕДИЯТА Е НЕОПИСУЕМА: Загиналият син на Весела Лечева очаквал второ дете

Трагедията, която сполетя семейството на Весела Лечева, е неописуеама. Нейният единствен син Мартин Велев, който загина вчера във водите на Егейско море след инцидент с джет, е очаквал второто си дете.

36-годишния син на шефката на Българския олимпийски комитет (БОК) загуби живота си край къмпинга "Порто Елея" на гръцкия полуостров Халкидики. От години мястото се стопанисва от семейството.

Според непотвърдена официално информация бременната половинка на Мартин, Ана-Мария, също е била на къмпинга по време на инцидента. Двамата имат и дъщеря - Ваяна. Тя се появи на бял свят през октомври 2022 г. само месеци след като семейството преживя тежката загуба на Манол Велев, който почина през март същата година, след като прекара 15 години в будна кома.

Според информация на солунското електронно издание Thestival.gr, инцидентът е задействал незабавна спасителна акция в акваторията на Ситония. Поради сериозната дълбочина от около 12 метра в търсенето са се включили и водолази, подпомогнати от близки на семейството, които са били в района.

Северногръцкият информационен лидер Voria.gr информира, че на мястото на инцидента веднага са били изпратени два екипа с линейки на гръцката спешна помощ (ЕКАВ). Въпреки бързата им реакция, след изваждането на 36-годишния българин на повърхността, медиците само са успели да констатират смъртта му.

Водещият гръцки ежедневник Protothema.gr отбелязва, че местната брегова охрана вече работи по няколко версии. Според първоначалните огледи, по тялото на Мартин са открити синини. Това кара разследващите да изведат като основна хипотезата, че при падането си във водата той се е ударил силно в корпуса на самия джет и вероятно е изпаднал в безсъзнание секунди преди да потъне.

Мартин Велев, единственият син на Весела Лечева и Манол Велев, е известен в елитните среди като скромен млад мъж, който избягва шумните светски събития. За разлика от майка си, той избира пътя на бизнеса и тениса, вместо спортната кариера на професионален стрелец. Въпреки големите очаквания, той винаги е предпочитал дискретността пред публичността.

Мартин управляваше бизнес империята на баща си съвместно със своя вуйчо Даниел Лечев. Хазартни и застрахователни дружества, фирми за бързи кредити, строителство и туризъм бяха сферите на мащабната бизнес дейност, развивана от младия бизнесмен.

Източник: pik.bg