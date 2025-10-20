Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг и се разцепи на две в морето, има жертви (снимки) Четирима членове на екипажа са спасени от пожарните служби https://crimes.bg/po-sveta/tovaren-samolet-izleze-ot-pistata-v-honkong-i-se-razcepi-na-dve-v-moreto-ima-zhertvi-snimki-3/175487 Crimes.bg

Двама служители на международното летище в Хонконг загинаха, след като товарен самолет на Emirates, пристигащ от Дубай, излезе от пистата при кацане и се разцепи на две половини в морето, съобщи Би Би Си. Четиримата членове на екипажа са оцелели, а властите започнаха разследване на причините за инцидента, определен като един от най-тежките в авиационната история на града.

Полетът Emirates EK9788, пристигащ от Дубай около 03:50 местно време (19:50 GMT), е излязъл извън пистата и се е сблъскал с патрулен автомобил на летищната охрана. Двамата служители в автомобила са загинали на място, докато четиримата членове на екипажа на самолета са оцелели.

Властите са започнали разследване на причините за катастрофата, тъй като остават въпроси относно траекторията на самолета при кацането. Според летищните власти на екипажа са били дадени правилни инструкции, а на пистата има ясни обозначения за навигация.

Изпълнителният директор по летищни операции Стивън Ю съобщи, че патрулният автомобил се е движел по път извън оградата на пистата "на безопасно разстояние", когато самолетът внезапно е завил, пробил е оградата и се е блъснал в автомобила, избутвайки го в морето.

"Обикновено самолетът не би трябвало да завива към морето", заяви Ю на пресконференция, добавяйки, че машината не е подала сигнал за бедствие при кацане.

Той подчерта, че патрулният автомобил "в никакъв случай не е излизал на пистата". Водолази са открили телата на двамата служители - на 30 и 41 години, с опит съответно 7 и 12 години.

Министерството на транспорта на Хонконг изрази дълбока скръб за загиналите и поднесе съболезнования на семействата им.

В изявление до Би Би Си, говорител на Emirates потвърди, че самолетът е "понесъл щети при кацането в Хонконг", като уточни, че "екипажът е невредим и не е превозвал товар".

Карго самолетът Boeing 747-481 е нает по договор за "wet lease" от турската авиокомпания Act Airlines - споразумение, при което една авиокомпания предоставя самолет, екипаж и застраховка на друга.

Четиримата членове на екипажа са успели да отворят аварийните изходи малко след катастрофата. Те са били забелязани от пожарникари, пристигнали на мястото в рамките на две минути, и са били спасени.

Снимки от мястото показват, че самолетът е разцепен на две, като част от фюзелажа е потънала във водата, а по корпуса се виждат големи пукнатини.

Снимки: БТА/АР

