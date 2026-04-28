След стрелбата на вечеря с участието на Тръмп. Какво се знае за нападателя и мотивите му https://crimes.bg/po-sveta/sled-strelbata-na-vecherya-s-uchastieto-na-tramp-kakvo-se-znae-za-napadatelya-i-motivite-mu/190788 Crimes.bg

Напрежение във Вашингтон, след като въоръжен мъж направи опит за нападение по време на гала вечеря с кореспонденти в Белия дом. Събитието е било прекъснато, а 31-годишният извършител е задържан.

Според първоначалната информация мъжът е високообразован, преподавател и създател на видеоигри. Разследващите проверяват мотивите му, след като стана ясно, че е изпратил манифест до свои близки.

По думите на проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон, в посланията си задържаният е изразявал агресия към представители на федералното правителство.

„Появиха се съобщения, че в неговите послания той говори за насилие срещу хора от федералната власт. Знае се, че е пристигнал във Вашингтон на 21 април и е носил оръжие", обясни проф. Асенов.

Все още не е напълно ясно дали конкретна мишена е бил американският президент Доналд Тръмп, но в залата са присъствали едни от най-високопоставените лица в държавата.

По време на вечерята в залата са се намирали ключови фигури от властта - президентът, вицепрезидентът, държавният секретар, министърът на отбраната и председателят на Камарата на представителите.

„Това са първите лица в линията на наследяване на президентската власт. Всички те са били на едно място, заедно с около 2000 души", подчерта проф. Асенов.

Очевидци разказват за паника, след като са се чули изстрели. Хората са се укрили под масите - реакция, за която много американци преминават специално обучение.

„Имаше стотици журналисти, които излъчваха на живо. Чуха се изстрели, викове, всички се скриха под масите. Сикрет сървис реагира за секунди и изведе ключовите лица", каза още Асенов.

Основният въпрос остава как въоръжен човек е успял да се доближи до подобно събитие.

„Първият голям въпрос е как е допуснат човек с оръжие в хотела. Очевидно има пропуски и протоколите трябва да бъдат преразгледани", коментира експертът.

Той припомни, че в САЩ носенето на оръжие е разрешено в много щати, което допълнително усложнява контрола.

Случаят се вписва в контекста на засилено политическо напрежение в САЩ. Според проф. Асенов обществото е единно в осъждането на подобни действия.

„Америка е обединена около това, че политическото насилие няма място в демокрацията. Но тонът на противопоставяне трябва да бъде охладен", заяви той.

По думите му съществува риск подобни атаки да вдъхновят други хора.

„Страховете са, че такива действия могат да се повторят - особено от хора с лабилна психика или маргинализирани от обществото", добави Асенов.

Очаква се мерките за сигурност около президента и ключови институции да бъдат допълнително засилени.