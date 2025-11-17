Ще продаде ли Русия усъвършенстваните стелт изтребители Су-57М1 на Северна Корея, за да покрие военните си дългове за Украйна?

След избухването на пълномащабни военни действия между Русия и Украйна през февруари 2022 г., стратегическите и свързаните със сигурността връзки между Русия и Северна Корея продължиха значително да се разширяват, като Пхенян се очерта като най-значимия поддръжник на продължаващата кампания на Москва, пише военното издание Military Watch.

Въпреки че руските поръчки на севернокорейско въоръжение през 2022 г. останаха консервативни, зависимостта на руските въоръжени сили от оборудване от източноазиатския им съсед става все по-екстремна, с влошаването на отбранителния сектор на Русия в постсъветските години и далеч по-малките запаси от сухопътно оборудване на страната, което прави Северна Корея жизненоважен доставчик.

Близо половината от артилерийските снаряди, използвани от руската армия, са от севернокорейски произход до второто тримесечие на 2025 г., докато много руски артилерийски части разчитат почти изцяло на корейски боеприпаси, като до средата на годината поне шест артилерийски части на руската армия доставят между 50 и 100 процента от боеприпасите си от страната.

Съобщава се, че Русия е плащала за огромните трансфери на севернокорейско военно оборудване с твърда валута и трансфери на технологии, като непотвърдени данни сочат, че са извършвани и ограничени трансфери на въоръжение. Северна Корея се намира в далеч по-конкурентен от военно гледна точка регион от Русия, заобиколена от сили на Китай, Япония, Южна Корея и Съединените щати, които разполагат със значително по-способни военни от тези в Европа.

По този начин, докато руската техника като изтребителите Су-30СМ и Су-35 е относително конкурентна на европейския театър на военните действия, в Източна Азия тя би оставила Корейската народна армия зад съседите ѝ. Въпреки това, севернокорейските власти проявяват интерес към придобиването на руски изтребители от няколко години и през септември 2023 г. инспектираха съоръжения в авиационния завод в Комсомолск на Амур във Владивосток, произвеждащ Су-35 и Су-57. Последните биха осигурили възможности на еквивалентно ниво на F-35, използвани от противниците на страната, и вероятно биха били значително по-рентабилна инвестиция от други руски типове изтребители поради значително по-добрия си боен потенциал.

Пилотираната бойна авиация остава една от малкото области, в които големият отбранителен сектор на Северна Корея не е в състояние да произвежда за собствените си нужди, като страната не е в състояние да закупи нови руски изтребители от началото на 2000-те години, първо поради натиска на Запада върху Москва, а впоследствие и поради налагането на оръжейни ембаргота от Съвета за сигурност на ООН. Доставката на Су-57 би осигурила на Русия средства както за покриване на значителните и бързо нарастващи дългове към страната, така и за укрепване на въздушните бойни възможности на ключов стратегически партньор.

По-силните севернокорейски въздушни бойни възможности биха били изключително полезни за Москва и биха намалили натиска върху руската отбрана в нейните далекоизточни региони. Продажбата би могла да послужи и за допълнително стимулиране на чуждестранния интерес към програмата, докато възлагането на части от производството на севернокорейски производители може да доведе до подобряване на производителността и намаляване на разходите.

Възможните „вратички“, които Москва би могла да се опита да използва в настоящото оръжейно ембарго на ООН срещу Пхенян, за да улесни износа на изтребители, бяха подробно проучени от водещия експерт по севернокорейска сигурност А. Б. Ейбрамс през януари 2024 г., като една от възможностите е сформирането на съвместни части, в които може да бъде разположен част от руския персонал, за да се избегне етикетирането на трансферите като износ. Възможността Москва напълно да игнорира оръжейното ембарго също остава значителна. Като възможна индикация за планирани поръчки, южнокорейски правителствени източници съобщиха през октомври 2024 г. , че севернокорейски пилоти на бойна авиация са били изпратени във Владивосток в руския Далечен изток предходния месец, което повдига вероятността те да са започнали обучение на съвременни изтребители.

Тъй като севернокорейски източници изразиха сериозна загриженост относно разполагането на F-35 в Южна Корея и Япония, придобиването на Су-57 в подкрепа на все по-модерната наземна мрежа за противовъздушна отбрана на страната би осигурило средство за защита на страната от това нововъзникващо предизвикателство. Привлекателността на изтребителя може да нарасне допълнително, тъй като се очаква новият вариант Су-57М1 да стане достъпен до края на 2026 г., като типът има разширена рамка, способна на свръхкрейсерски движения с по-високи скорости и се възползва от превъзходни стелт възможности, както и от нов първичен радар и нови двигатели АЛ-51Ф.

Базовият Су-57 е преминал по-интензивни бойни изпитания от всеки друг тип изтребител от своето поколение, като операциите в украинския театър на военните действия включват потискане на противовъздушната отбрана , въздушен бой и операции в силно защитено вражеско въздушно пространство, както и редица мисии за прецизни удари , като новият вариант значително подобрява възможностите си.

trud.bg