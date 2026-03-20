Шри Ланка е отказала да приеме американски военни самолети в страната

Шри Ланка, която поддържа силни икономически и дипломатически връзки както с Иран, така и със САЩ, отказа в началото на март да позволи на САЩ да разположи два свои военни самолета на летище в южната част на острова, съобщи на 20 март пред парламента президентът на страната Анура Кумара Дисанаяке, предава The Guardian.



"Те искаха да докарат два военни самолета, въоръжени с осем противокорабни ракети, от база в Джибути до международното летище Матала в периода от 4 до 8 март, а ние отказахме“, цитира думите на Дисанаяке агенция AFP.



Шри Ланка, островна държава в Индийския океан, разположена на повече от 2000 мили от Персийския залив, следва политика на неутралитет откакто е получила независимост през 1948 г.



Но страната се озова в дипломатическия кръстосан огън на американско-израелската война срещу Иран, след като в началото на март американска подводница потопи ирански военен кораб край южния бряг на Шри Ланка, като загинаха най-малко 87 ирански моряци.

