Semafor: Сакс и Уиткоф са изправени пред разследване за етични нарушения заради сделки с ОАЕ

Независимият надзорен орган на Държавния департамент разглежда искане от двама сенатори от Демократическата партия за разследване дали служители на Тръмп са нарушили етичните норми във връзка със сделки с Обединените арабски емирства, според кореспонденция, споделена със Semafor.



Генералният инспектор на ведомството е написал писмо до сенаторите Елизабет Уорън (Демократическа партия, Масачузетс) и Елиса Слоткин (Демократическа партия, Мичиган) този месец, в което потвърждава, че разглежда тяхното искане за разследване на участието на помощниците на Тръмп Стив Уиткоф и Дейвид Сакс в решението да се разреши износът на високотехнологични чипове, произведени в САЩ, за ОАЕ.



Работата на Уиткоф и Сакс по този въпрос привлече вниманието на сенаторите в резултат на съобщенията за финансовите им връзки с ОАЕ в областта на криптовалутите.



"Службата дължи на Конгреса пълно разследване“, заявява Уорън в изявление, като твърди, че информацията е необходима на законодателите, тъй като те обмислят потенциални етични ограничения в законодателството за криптовалутите.



Слоткин се застъпва за публичното оповестяване на всички констатации от евентуалната проверка на генералния инспектор.



"Обществото заслужава да знае мотивите на висшите длъжностни лица, които сключват международни сделки от негово име. Нашата национална сигурност никога не трябва да бъде продавана“, кометира тя.



Представител на офиса на генералния инспектор е отказал да коментира "разследваните въпроси“.



Белият дом, който заявява, че длъжностните лица са спазили етичните правила, не е отговорил на искането за коментар.

