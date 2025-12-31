Сърбия връща задължителната военна служба

Сърбия се готви за мащабни промени във военната политика: властите обявиха ликвидацията на палатковите лагери в Белград и връщането на задължителната военна служба за мъжете от 2026 г., съобщава РТС.

След студентските протести в центъра на Белград властите започнаха демонтаж на палатковите лагери. Президентът на Сърбия Александър Вучич подчерта, че мерките не представляват заплаха за гражданите и са насочени към възстановяване на реда в столицата.

От 2026 г. мъжете на възраст от 19 до 27 години ще преминават задължителна военна служба с продължителност 75 дни, включително два месеца интензивна подготовка и две седмици полеви учения.

За жените службата ще остане доброволна. Президентът отбеляза, че програмата формира у младите хора чувство за отговорност и възможност да допринесат за страната.

Гражданите, които откажат да служат с оръжие по морални или идеологически причини, ще могат да изберат алтернативна гражданска служба, но нейната продължителност ще бъде над 150 дни, което е два пъти повече от срока на военната програма.