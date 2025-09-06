Русия, относно плана на „Коалицията на желаещите“: Сигурността на Украйна не може да бъде осигурена от чуждестранни сили https://crimes.bg/po-sveta/rusiya-otnosno-plana-na-koaliciyata-na-zhelaeshtite-sigurnostta-na-ukrayna-ne-mozhe-da-bade-osigurena-ot-chuzhdestranni-sili/171976 Crimes.bg

Кремъл отхвърли идеята Украйна да бъде защитавана от чуждестранни военни контингенти, заявявайки, че гаранциите за сигурност трябва да имат различна основа. Изявлението идва, след като 26 държави обещаха да допринесат за международни сили в подкрепа на Киев, пише Newsweek.

Кремъл заяви в петък, че сигурността на Украйна не може да бъде гарантирана от чуждестранни военни войски, особено европейски или американски.

Москва заяви, че са необходими „още много стъпки“ преди евентуална среща на високо ниво с Киев, пише Ройтерс.

„Могат ли гаранции за сигурност да бъдат осигурени и предоставени на Украйна от чуждестранни военни контингенти, особено европейски и американски? Със сигурност не, не могат“, заяви Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, цитиран от руската агенция РИА, на Източния икономически форум във Владивосток.

Декларацията идва, след като 26 държави обявиха в четвъртък в Париж, че са готови да подкрепят Украйна чрез международни сухопътни, въздушни и военноморски сили.

Френският президент Еманюел Макрон обясни, че тези сили „нямат воля или цел да водят каквато и да е война срещу Русия“, а по-скоро служат като възпиращ фактор и гаранция за следвоенна сигурност.

„През последните седмици Съединените щати участваха във всички усилия, свързани с подкрепата и готовността да бъдат част от гаранциите за сигурност, така че няма съмнение в това.“

„Това беше казано, включително публично от президента Тръмп, и потвърдено от държавния секретар Марко Рубио. Сега работата по планирането ще бъде финализирана със САЩ“, каза Макрон.На свой ред украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че 26 държави анализират каква конкретна роля би могла да има всяка от тях в тези сили за успокояване.

„Разбираме, че трябва да има основа за реални гаранции за сигурност. Има фундаментална рамка“, каза Зеленски.

Какво казват европейските лидери за плана на Коалицията на желаещите

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви, че съюзниците от „Коалицията на волята“ координират усилията си за засилване на гаранциите за сигурност за Киев и паралелно с това да окажат натиск върху Москва чрез допълнителни санкции.

„Русия трябва незабавно да спре убийствата“, каза той в ефира на платформата X.

Полският премиер Доналд Туск добави, че страната му ще участва в дискусиите относно защитата на украинското въздушно пространство, но предупреди, че решенията „не трябва да компрометират националната сигурност на Полша“.

Инициативата „Коалиция на желаещите“, съставена от 31 държави, включително Румъния, беше стартирана през март от британския премиер Киър Стармър.

Заявената цел е да се осигурят солидни гаранции за сигурност за Украйна, което би подпомогнало евентуално мирно споразумение и договорено прекратяване на огъня с Русия.

trud.bg