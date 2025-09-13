Роботи пресяват кандидати за работа

Ботовете може да бъде по-малко пристрастни от интервюиращите хора

Европейската комисия със съвети как да говорим с изкуствен интелект

Приемете го като лично интервю

Изкуствен интелект пресява кандидатите за работа в редица големи компании. В тази връзка Европейската комисия пусна съвети как да се държат хората, които търсят работа, по време на дистанционно интервю с бот (съкратено от робот). Едва след като изкуственият интелект одобри кандидата за работа, може да бъде насрочено следващо интервю с жив човек. Тази практика вече съществува в редица големи компании в България, но е по-разпространена в Западна Европа и САЩ.

Виртуалното дистанционно интервюиране, някога рядка практика, сега е нормална част от наемането на работа и се развива в съответствие със съвременните технологии. “Ето как да имате положително преживяване, с надеждата да получите работата, която търсите”, пише в статия на Европейски орган по труда - орган на Европейския съюз, който подпомага правилното прилагане на правилата на ЕС на пазара на труда.

Виртуално интервю за работа звучи лесно и удобно: седите в уюта на дома си, няма пътни разходи, няма време за пътуване до мястото на интервюто и няма специална логистика, която да обмислите. “Лесно за всички, нали? Да и не. Макар че аспектът на удобството със сигурност е верен, виртуалните взаимодействия идват със собствени предизвикателства. Техническите проблеми и бариерите пред комуникацията, наложени от екрана, са добре известни; използването на изкуствен интелект въвежда друго измерение, с което все още не сме напълно запознати”, посочват от Европейския орган по труда (ЕОТ).

Изкуственият интелект може да бъде важен съюзник за работодателите, особено в началните етапи на процеса на наемане на персонал. Алгоритмите спестяват много време, като правят първоначална оценка на подходящите кандидати, понякога измежду стотици хора. Използван по време на интервюто, изкуственият интелект може да провежда интелигентен скрининг, като гледа отвъд произхода и експертния опит, идентифицирайки невербални сигнали, които казват много за личността на кандидата и как той би се вписал в корпоративната култура, пише в съветите на ЕОТ.

Удобството за кандидатите за работа е, че инструментите с изкуствен интелект могат да насрочват интервюта, да отговарят на въпроси по практически въпроси и да предоставят обратна връзка в реално време, помагайки им да се ориентират в етапа преди интервюто. По време на самото интервю изкуственият интелект може да бъде по-малко пристрастен от интервюиращите хора, посочват от ЕОТ. Когато човек провежда интервю с кандидат за работа често се влияе от фактори, които се опитва за игнорира или се преструва, че не взима под внимание. Това са например социално-икономически статус или социална класа на кандидатите, пол, етническа принадлежност, както и цялостен външен вид и физическа привлекателност (едно от най-силните, най-разпространените, но рядко обсъждани предубеждения).

От друга страна, изкуственият интелект далеч не е “перфектен” и това може да струва на компаниите някои добри служители: подходящите кандидати биха могли да бъдат отстранени, преди дори да достигнат етапа на човешко взаимодействие, тъй като много ботове може да не са обучени да виждат отвъд специфични елементи. Например, жестовете с ръце или естествените паузи в речта могат да бъдат погрешно тълкувани като доказателство за лоша комуникация, посочват от ЕОТ.

Въпросът е как можете да си осигурите най-добрия шанс за успех на дистанционно си интервю с изкуствен интелект. А отговорът е да го приемете като лично интервю с човек, гласят съветите. Най-голямата “тайна” за успешното справяне с дистанционни интервюта вероятно е да не се отнасяте към тях като към такива. Например, фактът, че се срещате с изкуствен интелект чрез камера, не ви дава никаква свобода на действие по отношение на външния ви вид, така че отделете време да се облечете по същия начин, както ако отивате в този офис за работен ден, гласят съветите.

Проучете компанията, в която кандидатствате

Репетирайте преди разговора и не използвайте фрази-пълнежи

Избягвайте неловки паузи

В разговор с изкуствен интелект избегнете неловки паузи в речта си и прекомерна употреба на фрази-пълнежи или несвързани думи.

Преди интервю за работа разберете колкото можете повече за компанията и позицията, за която кандидатствате, и отделете време, за да подготвите отговорите си на стандартни въпроси за интервю, гласят съветите на Европейския орган по труда. Помислете и за списък с въпроси, които да зададете на работодателя, което ще покаже истинския ви интерес към позицията.

Тествайте техниката си преди интервюто. Няма нищо по-лошо от това да сте отлично подготвени, но да се наложи да се справите с технически проблем. За да избегнете това, проверете скоростта и връзката си с интернет и се уверете, че камерата и микрофонът ви работят. Добра идея е да се запознаете със специфичната онлайн платформа, която ще използвате по време на разговора. Например направете пробен разговор с приятел или член на семейството, за да тествате нещата.

Важно е да се подготвите за присъствието на изкуствен интелект. Много компании използват изкуствен интелект за първоначалния кръг от интервюта. Ако първият ви контакт е чрез платформа с изкуствен интелект, обърнете специално внимание на ясната и сбита комуникация. Репетирайте предварително, за да избегнете неловки паузи в речта си и прекомерна употреба на фрази-пълнежи или несвързани думи. Вашият тон, темпо и увереност са най-важни в тези взаимодействия. Държейки се така, сякаш пред вас е човек-експерт по подбор на персонал. Така ще увеличите максимално шансовете си да преминете през контрола на изкуствения интелект и да продължите към останалата част от процеса на набиране на персонал.

Хванаха го с въпрос за времето навън

Изобличиха бот, представящ се за човек по време на интервю

Формите на измами напредват

Използват изкуствен интелект и за измами.

Изкуствен интелект при интервютата за работа използват не само работодателите. Редица кандидати използват изкуствен интелект, за да подготвят автобиографията си. Но нещата не стигат дотук. Компания за подбор на персонал от САЩ неотдавна се оказа в онлайн интервю с бот, представящ се за кандидат за работа - тревожен пример за това колко напреднали са станали измамите, захранвани от изкуствен интелект.

Каква е целта на представянето на бот за кандидат за работа не е ясно. Възможно е истинският кандидат да не е бил сигурен в себе си и да е искал отговорите на зададените въпроси по време на интервюто да бъдат дадени от изкуствен интелект. Експерти по сигурността предупреждават, че има и други рисковете - мрежи, свързани със Северна Корея, използват фалшиви самоличности, за да се доберат до дистанционни позиции на експерти по информационни технологии и да получат достъп до чувствителни компютърни системи.

Случаят с бота кандидат за работа е от компанията Nisos, която търсела инженери и специалисти по изкуствен интелект. Главният директор по човешки ресурси Мейгън Джичинто забелязала серия от червени флагове по време на интервюто. Сред тях са забавяне в отговорите, неестествена реч - “нарязани” изречения и механичен ритъм на говорене, несъответствие във външния вид - кандидатът изглеждал твърде млад за опита, посочен в автобиографията му, неспособност да отговори на обикновени въпроси - например за времето навън или за конкретни предишни постижения. “Имаше един момент, когато попитах за времето и ботът напълно загуби нишката”, казва Джичинто.

Помага в подготовка на документите

Изкуственият интелект пише автобиография и мотивационно писмо

Използват го за подготовка за интервю

Кандидати за работа използват изкуствен интелект за изготвяне на автобиографии и мотивационни писма, както и за да се подготвят за самите интервюта. Когато пишете мотивационно писмо, невинаги е лесно да се изразите добре. Джаки Ведър, на 18 го­дини, осъзнава това твърде добре. “Наистина съм много зле в този вид “преструващо се” писане”, разказва тя пред нидерландската телевизия Ен О Ес. “Затова помолих ChatGPT: “Напиши ми моята автобиография”. И той го направи право в целта”, допълва тя.

Джаки Ведър не е единствената, разкрива репортажът на нидерландската телевизия. Според експерта по кандидатстване за работа Алтие Винсент това е съвременната версия на това да помолиш леля си или съседката си за помощ. “Хората смятат, че писането на мотивационни писма е трудно. Сега вместо член на семейството им помага чатбот”, казва Алтие Винсент.

Изкуственият интелект може да помогне да представите качествата си с по-добри думи в мотивационното писмо. Ако сте честни с него, увеличавате шансовете си за намиране на работа.

Изкуственият интелект може да играе роля и в подготовката ви за потенциални интервюта за работа. Виртуални платформи за интервюта, задвижвани от изкуствен интелект, могат да симулират реалистични сценарии за интервюта, което ви позволява да практикувате и усъвършенствате отговорите си. Тези платформи предоставят обратна връзка относно езика на тялото, речевите модели и цялостното представяне, като ви помагат да изградите увереност и да подобрите уменията си за интервюиране.

Автор: Стефан Кючуков

