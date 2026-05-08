Reuters: Танкери от ОАЕ тайно преминават през Ормузкия проток

Най-малко четири танкера, натоварени с петрол от Обединените арабски емирства, наскоро са преминали на изток през Ормузкия проток с изключени системи за проследяване, за да избегнат ирански атаки. Както пише Reuters, позовавайки се на свои източници, през април нефтодобивната компания Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) от Емиратите е успяла да изнесе не по-малко от 4 милиона барела нефт от сорта Upper Zakum и 2 милиона барела нефт от сорта Das на четири танкера от терминали в Персийския залив.

Тези обеми съставляват само част от обичайния износ на ОАЕ преди началото на американско-израелската война срещу Иран, но те демонстрират рисковете, които износителят и купувачите са готови да поемат, за да отблокират продажбата на петрол. Другите производители от Персийския залив – Ирак, Кувейт и Катар – или са спрели продажбите, или са намалили значително цените, или, както в случая със Саудитска Арабия, осъществяват превози изключително през Червено море.

Техеран реагира на американско-израелските атаки, започнали на 28 февруари, като фактически затвори Ормузкия проток за износ, с изключение на собствения си, блокирайки една пета от световните доставки на петрол и газ. Затварянето на протока и американската блокада, която спря иранския износ през последните седмици, изтласкаха световните цени на петрола над 100 долара за барел.

Според данни на анализаторите от Kpler, от началото на войната ADNOC е била принудена да намали износа си с повече от 1 млн. барела на ден в сравнение с 3,1 млн. барела на ден, които компанията е изнасяла миналата година.

Товарите на ADNOC са изложени на риск от атаки от страна на Иран. Това сочи обвинението на ОАЕ, отправено в понеделник, 4 май, че Иран е използвал дронове за атака срещу Barakah, празен танкер на компанията, който преминавал през Ормузкия проток.

Корабите плават с изключени транспондери на системата за автоматична идентификация, което намалява вероятността да бъдат засечени от иранските сили. Тази тактика често се използва от Иран за заобикаляне на американските санкции по отношение на износа му на петрол.

Това затруднява и проследяването на общите обеми на износа на ADNOC чрез отраслови данни за корабоплаването, което означава, че обемите, изпратени от Персийския залив през април, може да са били по-големи.