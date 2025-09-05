Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия https://crimes.bg/po-sveta/putin-vsichki-zapadni-voyski-v-ukrayna-shte-badat-cel-za-ruskata-armiya/171835 Crimes.bg

Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир

Руският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна" цел за армията на Москва.

Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение. Вариантът да се избегнат бъдещи руски инвазии, беше отхвърлен от Кремъл многократно. Все още не е ясно дали Съединените щати имат готовност да участват в изпращането на въоръжени сили в Украйна.

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат легитимни цели", каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.

Източник: БГНЕС