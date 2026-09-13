Песков: Владимир Путин вече е предупреждавал за последствията от евентуалното разполагане на западни войски в Украйна https://crimes.bg/po-sveta/peskov-vladimir-putin-veche-e-preduprezhdaval-za-posledstviyata-ot-eventualnoto-razpolagane-na-zapadni-voyski-v-ukrayna/201116 Crimes.bg

Руският президент Владимир Путин вече е говорил за възможността за разполагането на западни войски в Украйна и е предупреждавал за последствията от подобен ход, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

„Като цяло той говореше за грешките, които се правят и които могат да бъдат допуснати. Това, което кара европейците да мислят за някаква политическа алтернатива", каза Песков пред журналисти.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че Русия се надява в обозримо бъдеще да има нов кръг от тристранни преговори за Украйна. По думите на Песков специалният пратеник на Белия дом Джарет Къшнър подкрепя идеята за подновяване на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон.

„Що се отнася до наличието на някакви нови предложения... в момента такива няма. Но именно затова ще се проведе тристранната среща - за да се търсят нови варианти", добави Песков.

Говорителят на Кремъл каза в отговор на журналистически въпрос, че Русия не изключва възможността новият кръг от тристранни преговори да се състои през октомври.

Песков коментира и въпроса за евентуалното разполагане на ядрено оръжие на територията на Литва.

„Литва смята, че това ще бъде гаранция за нейната сигурност. А всъщност, напротив, това ще провокация, която ще доведе до голяма опасност за нея. Те просто не го разбират. Те ще се превърнат в мишена за нашето ядрено оръжие", посочи Песков.

Литовското национално радио и телевизия (ЛРТ) предаде, позовавайки се на председателя на парламента Юозас Олекас, че се планира в началото на 2027 г. да бъде гласувана промяна в Конституцията за премахване на разпоредбата за забрана на разполагането на ядрено оръжие на територията на страната.

Друга тема, на която се спря Песков, бе приключващата днес среща на върха на БРИКС в Делхи.

„БРИКС продължава да набира скорост - вие виждате колко държави присъстваха на срещата... Виждате сериозността и дълбочината на въпросите, които тези държави поставят в контекста на дневния ред на БРИКС", каза той. Освен това Песков изрази удовлетворение от това, че Иран и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са постигнали съгласие по общи формулировки, включени в съвместната декларация, която бе приета 18-ата среща на върха на БРИКС.

Непосредствено преди началото на форума не беше ясно дали страните членки са постигнали консенсус относно подписването на общо изявление заради различията, които Техеран и Абу Даби имат около кризата в Близкия изток.

„Радваме се, че в крайна сметка, благодарение на упоритата работа на дипломатите, успяхме да намерим формулировки, които задоволиха както Иран, така и ОАЕ, и успяхме да приемем окончателната декларация", отбеляза Песков. „Мнозина песимисти смятаха, че това няма да се получи и че ще се наложи да се прибегне до изявления на председателя, но всичко се получи така, както беше планирано", добави говорителят на Кремъл.

Песков бе запитан и за ситуацията в Йемен в контекста на бързата офанзива, която хусите предприеха през последните дни.

„Нека видим как ще се развива обстановката. Засега тя е сериозно дестабилизирана и крие риск от значителна ескалация. Най-важното в момента е да се стабилизира ситуацията", каза в заключение Песков.