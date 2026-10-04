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КОЙ Е БАЩАТА? Разстреляният Илиян Пимка, ортакът му Васил Боснешки или предполагаемият убиец Мегера е заплодил фаталната Люси?

Единствено цигареният и к0каинов аферист Боснешки не изрази публично съболезнования за кончината на мъртвия си съдружник

https://crimes.bg/uncategorized/koy-e-bashtata-razstrelyaniyat-iliyan-pimka-ortakat-mu-vasil-bosneshki-ili-predpolagaemiyat-ubiec-megera-e-zaplodil-fatalnata-lyusi-3/202766 Crimes.bg
Iva Ivanova
77
КОЙ Е БАЩАТА? Разстреляният Илиян Пимка, ортакът му Васил Боснешки или предполагаемият убиец Мегера е заплодил фаталната Люси?
Iva Ivanova
77

Единствено цигареният и к0каинов аферист Боснешки не изрази публично съболезнования за кончината на мъртвия си съдружник

 

“Една пачавра ще затрие империята на Илиян Пимка. Заради развратницата Люси се избиват помежду си. Следващият труп може да е на Васко Боснешки”. С тези не особено деликатни определения бизнесмен от Пловдив повдигна завесата каква може да е ябълката на раздора между мъртвия Илиян Филипов, предполагаемия му убиец Славчо Мегеров-Мегера и третият “герой” в сагата - соченият за тютюнев и к0каинов аферист Васил Боснешки.

Косвено потвърждение на думите му откриваме в днешното решение на пловдивския съд мярката на Мегера да се гледа при закрити врата, т.к. от кориците на обвинението щели да излязат доста интимни подробности.

В Пловдив било публична тайна, че доскорошните ортаци въртели забранена любов с мургавата бивша “манекенка” Людмила Р., която по настоящем е бременна в деветия месец, има дъщеря от неизвестен татко и на всичкото отгоре е служителка в дружеството на Васил Боснешки „Next Logistiс“, където съдружник приживе беше и самият Филипов.

Каква е връзката между Филипов , Мегеров,  Боснешки и Людмила можем само да гадаем. Но слуховете за разрив между тримата не са за пренебрегване. Още повече , че преди два месеца Боснешки напусна президентския пост на ФК „Ботев“ , а  според директора на полицията Филипов и Боснешки вече не били съдружници, пише медията Traffic News.

По информация на сайта, Мегеров също не отдавна излиза от фирмите на Пимка, но е продължил да работи срещу високо възнаграждение за него допреди около месец. Неофициално има проверка и за евентуално участие на двамата в уреждане на мачове, както и големи дългове. Директорът на пловдивската полиция потвърди, че Филипов и Мегеров са имали среща преди две седмици.

Според пловдивски бръмчалки, “първооткривател” на сладостите на Люси бил именно Васил Боснешки, който още през 2021 г. я назначава във фирмата и й осигурява твърде висок стандарт на живот за редова чиновничка. Той бил известен с любовта си към леките жени и разгулния си лайфстайл, така че поредната му заварка не изненадала никого.

Смуглата кокона получава луксозна квартира от него, кичи се с бижута и часовници за десетки хиляди, а кръшната й снага е облечена с маркови дрешки. Същите екстри получава и щерката на 28-годишната сърцеразбивачка.

Всичко това става зад гърба на законната съпруга на Боснешки, която разбира за  аферата няколко години по-късно и изпада в тежка нервна криза. “Не е ясно защо тя продължава да живее с човек, който е личен познат на всички к*рви и пр0ститутки в околията. Малко жени могат да изтърпят такива унижения, както съпругата на Васко”, не скри огорчението си нейна позната, която й е бърсала сълзите сред като аферата му с Люси става публично достояние.

Някъде по същото време Людмила влиза в полезрението на самия Илиян Филипов и според злите езици под тепетата бързо става негова фаворитка. Запознава ги точно Боснешки, който пред общи приятели по-късно бил чут да се кълне, че ще съжалява до края на живота си за това. Нещо повече - палавницата надува корема, твърдейки, че именно убитият бос е свършил работата.

Не случайно именно с нея Пимка прекарва последните часове от земния си път и бива разстрелян като куче пред апартамента, в който я е настанил. Вечерта преди фаталната нощ, Филипов е гледал мача в нейната компания, заедно с други приятели , а след това я откарва към дома й. Оставя я, а след това потегля към Марково. След малко обаче тя му се обажда и казва , че пред входа на кооперацията има мъж с качулка. Филипов обръща колата и се връща обратно за да намери смъртта си.

Бащинството му обаче може да се окаже твърде съмнително предвид клюките, че до миналата година Люси е поддържала паралелни връзки не само с него, но също така с Мегера и с Васил Боснешки. Хора от обкръжението на бизнесмена обаче твърдят, че Филипов е получил информация за връзка между Мегеров и младата жена , което изострило отношенията им.

“Каква приятелка е тая на Пимка, бе? Беше една уличница, която си я въртяха и тримата на караминьол. Особено с Васил се виждаше много често. Дори като тръгна с Илиян, продължаваше да му слага рога. Мегера също я “уважаваше” редовно, питайте който искате във фирмите им”, продължи с пиперливите коментари източникът ни.

Той постави основателен въпрос защо единствен от всички ортаци на Филипов само Васил Боснешки не изрази публично съболезнования след разстрела му. И попита верни ли ще се окажат приказките, че двамата са в тежък конфликт и точно по тази причина Боснешки е излязъл от управлението на “Ботев” и по-късно е развалил съдружието си по всички линии с мъртвия.

“Наречете ме конспиратор, но Боснешки в гръб много повече прилича на човека с качулката, заснет да се отдалечава от лобното място на Филипов”, хвърли бомба събеседникът ни и попита изяснено ли е алибито на управителя на “Next Logistic” от фаталната нощ.

В следващ материал по темата очаквайте тежки разкрития за незаконните дейности, които се приписват на Васил Боснешки и каква е връзката му с цигарената и к0каинова мафия.

Източник: crimesbg.com

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