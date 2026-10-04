КОЙ Е БАЩАТА? Разстреляният Илиян Пимка, ортакът му Васил Боснешки или предполагаемият убиец Мегера е заплодил фаталната Люси? Единствено цигареният и к0каинов аферист Боснешки не изрази публично съболезнования за кончината на мъртвия си съдружник https://crimes.bg/uncategorized/koy-e-bashtata-razstrelyaniyat-iliyan-pimka-ortakat-mu-vasil-bosneshki-ili-predpolagaemiyat-ubiec-megera-e-zaplodil-fatalnata-lyusi-3/202766 Crimes.bg

“Една пачавра ще затрие империята на Илиян Пимка. Заради развратницата Люси се избиват помежду си. Следващият труп може да е на Васко Боснешки”. С тези не особено деликатни определения бизнесмен от Пловдив повдигна завесата каква може да е ябълката на раздора между мъртвия Илиян Филипов, предполагаемия му убиец Славчо Мегеров-Мегера и третият “герой” в сагата - соченият за тютюнев и к0каинов аферист Васил Боснешки.

Косвено потвърждение на думите му откриваме в днешното решение на пловдивския съд мярката на Мегера да се гледа при закрити врата, т.к. от кориците на обвинението щели да излязат доста интимни подробности.

В Пловдив било публична тайна, че доскорошните ортаци въртели забранена любов с мургавата бивша “манекенка” Людмила Р., която по настоящем е бременна в деветия месец, има дъщеря от неизвестен татко и на всичкото отгоре е служителка в дружеството на Васил Боснешки „Next Logistiс“, където съдружник приживе беше и самият Филипов.

Каква е връзката между Филипов , Мегеров, Боснешки и Людмила можем само да гадаем. Но слуховете за разрив между тримата не са за пренебрегване. Още повече , че преди два месеца Боснешки напусна президентския пост на ФК „Ботев“ , а според директора на полицията Филипов и Боснешки вече не били съдружници, пише медията Traffic News.

По информация на сайта, Мегеров също не отдавна излиза от фирмите на Пимка, но е продължил да работи срещу високо възнаграждение за него допреди около месец. Неофициално има проверка и за евентуално участие на двамата в уреждане на мачове, както и големи дългове. Директорът на пловдивската полиция потвърди, че Филипов и Мегеров са имали среща преди две седмици.

Според пловдивски бръмчалки, “първооткривател” на сладостите на Люси бил именно Васил Боснешки, който още през 2021 г. я назначава във фирмата и й осигурява твърде висок стандарт на живот за редова чиновничка. Той бил известен с любовта си към леките жени и разгулния си лайфстайл, така че поредната му заварка не изненадала никого.

Смуглата кокона получава луксозна квартира от него, кичи се с бижута и часовници за десетки хиляди, а кръшната й снага е облечена с маркови дрешки. Същите екстри получава и щерката на 28-годишната сърцеразбивачка.

Всичко това става зад гърба на законната съпруга на Боснешки, която разбира за аферата няколко години по-късно и изпада в тежка нервна криза. “Не е ясно защо тя продължава да живее с човек, който е личен познат на всички к*рви и пр0ститутки в околията. Малко жени могат да изтърпят такива унижения, както съпругата на Васко”, не скри огорчението си нейна позната, която й е бърсала сълзите сред като аферата му с Люси става публично достояние.

Някъде по същото време Людмила влиза в полезрението на самия Илиян Филипов и според злите езици под тепетата бързо става негова фаворитка. Запознава ги точно Боснешки, който пред общи приятели по-късно бил чут да се кълне, че ще съжалява до края на живота си за това. Нещо повече - палавницата надува корема, твърдейки, че именно убитият бос е свършил работата.

Не случайно именно с нея Пимка прекарва последните часове от земния си път и бива разстрелян като куче пред апартамента, в който я е настанил. Вечерта преди фаталната нощ, Филипов е гледал мача в нейната компания, заедно с други приятели , а след това я откарва към дома й. Оставя я, а след това потегля към Марково. След малко обаче тя му се обажда и казва , че пред входа на кооперацията има мъж с качулка. Филипов обръща колата и се връща обратно за да намери смъртта си.

Бащинството му обаче може да се окаже твърде съмнително предвид клюките, че до миналата година Люси е поддържала паралелни връзки не само с него, но също така с Мегера и с Васил Боснешки. Хора от обкръжението на бизнесмена обаче твърдят, че Филипов е получил информация за връзка между Мегеров и младата жена , което изострило отношенията им.

“Каква приятелка е тая на Пимка, бе? Беше една уличница, която си я въртяха и тримата на караминьол. Особено с Васил се виждаше много често. Дори като тръгна с Илиян, продължаваше да му слага рога. Мегера също я “уважаваше” редовно, питайте който искате във фирмите им”, продължи с пиперливите коментари източникът ни.

Той постави основателен въпрос защо единствен от всички ортаци на Филипов само Васил Боснешки не изрази публично съболезнования след разстрела му. И попита верни ли ще се окажат приказките, че двамата са в тежък конфликт и точно по тази причина Боснешки е излязъл от управлението на “Ботев” и по-късно е развалил съдружието си по всички линии с мъртвия.

“Наречете ме конспиратор, но Боснешки в гръб много повече прилича на човека с качулката, заснет да се отдалечава от лобното място на Филипов”, хвърли бомба събеседникът ни и попита изяснено ли е алибито на управителя на “Next Logistic” от фаталната нощ.

В следващ материал по темата очаквайте тежки разкрития за незаконните дейности, които се приписват на Васил Боснешки и каква е връзката му с цигарената и к0каинова мафия.

Източник: crimesbg.com