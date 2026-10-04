Самарас: За България останките на Самуил са като костите на Александър Велики за Гърция

„Госпожа Фон дер Лайен, за която не знам коя Европа представлява, изрази възхищение от т.нар. македонски език и македонската култура на Скопие", заяви бившият премиер.

Бившият министър-председател на Гърция Антонис Самарас определи като „двоен удар“ два актуални случая – изказване на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и споразумението за обмен на църковни реликви между Гърция и България.

„Госпожа Фон дер Лайен, за която не знам коя Европа представлява, изрази възхищение от т.нар. македонски език и македонската култура на Скопие. Нещата са станали много по-лоши от провала на Преспанското споразумение, а ние наблюдаваме мълчаливо“, заяви Самарас във видеопослание.

По повод споразумението с България Антонис Самарас заяви, че като министър-председател е настоявал да бъдат върнати всички откраднати църковни реликви. "В същото време България посрещна с най-високи официални почести останките на Самуил, което за тях е все едно в Гърция да са пристигнали останките на Александър Велики. Това е било национален стремеж на българите повече от 100 години. И обърнете внимание какво получихме ние: само 48 от хилядите наши свещени реликви, които българите са отнели през Първата световна война от Северна Гърция. Като министър-председател бях настоявал да ни върнат всички откраднати реликви, а ние, за съжаление, днес с фанфари и празненства тръбим за отстъпление", допълни бившият премиер във видеопослание, в което коментира едновременно изказването на Урсула фон дер Лайен и споразумението за обмен на църковни реликви между Гърция и България.IБГНЕС