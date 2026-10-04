ВОДЕЩИ ТЕМИ

Самарас: За България останките на Самуил са като костите на Александър Велики за Гърция

https://crimes.bg/vodeshha-tema/samaras-za-balgariya-ostankite-na-samuil-sa-kato-kostite-na-aleksandar-veliki-za-garciya/202738 Crimes.bg
Lacho
203
Самарас: За България останките на Самуил са като костите на Александър Велики за Гърция
Lacho
203

„Госпожа Фон дер Лайен, за която не знам коя Европа представлява, изрази възхищение от т.нар. македонски език и македонската култура на Скопие", заяви бившият премиер.

Бившият министър-председател на Гърция Антонис Самарас определи като „двоен удар“ два актуални случая – изказване на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и споразумението за обмен на църковни реликви между Гърция и България.

„Госпожа Фон дер Лайен, за която не знам коя Европа представлява, изрази възхищение от т.нар. македонски език и македонската култура на Скопие. Нещата са станали много по-лоши от провала на Преспанското споразумение, а ние наблюдаваме мълчаливо“, заяви Самарас във видеопослание.

По повод споразумението с България Антонис Самарас заяви, че като министър-председател е настоявал да бъдат върнати всички откраднати църковни реликви. "В същото време България посрещна с най-високи официални почести останките на Самуил, което за тях е все едно в Гърция да са пристигнали останките на Александър Велики. Това е било национален стремеж на българите повече от 100 години. И обърнете внимание какво получихме ние: само 48 от хилядите наши свещени реликви, които българите са отнели през Първата световна война от Северна Гърция. Като министър-председател бях настоявал да ни върнат всички откраднати реликви, а ние, за съжаление, днес с фанфари и празненства тръбим за отстъпление", допълни бившият премиер във видеопослание, в което коментира едновременно изказването на Урсула фон дер Лайен и споразумението за обмен на църковни реликви между Гърция и България.IБГНЕС

Тагове:
Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.