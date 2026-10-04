Картофа се предаде на властите в Гърция и отново обвини Георги Кандев https://crimes.bg/kriminalno/kartofa-se-predade-na-vlastite-v-garciya-i-otnovo-obvini-georgi-kandev/202743 Crimes.bg

Бизнесменът Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, се е предал доброволно тази сутрин на властите в Халкидики, Гърция. Янков е издирван с Европейска заповед за арест, а името му през последните месеци беше свързано с разследването на бизнеса за милиони с пътна помощ и скандала с бившия главен секретар на МВР и настоящ кандидат за вицепрезидент Георги Кандев, предава NOVA.

За решението му да се предаде съобщи неговият адвокат Паолина Рупчина.

"Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти", заявява Янков.

Той определя действията на българската прокуратура спрямо себе си като неправомерни и отново отправя обвинения срещу Георги Кандев. Твърди, че Кандев му е поискал 50% от бизнеса, което бившият главен секретар на МВР категорично отрича.

Обвинения за подкупи и дело за клевета

Конфликтът между двамата се разрасна публично през последните месеци.

Янков обвини Кандев, че му е искал дял от бизнеса и че е получил шестцифрена сума като подкуп. Той твърди още, че разполага с доказателства за отношенията им.

Кандев от своя страна отрече всички обвинения.

"Никога не съм искал или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага", заяви той в позиция в социалните мрежи.

Бившият главен секретар на МВР признава, че познава Янков и че е използвал услугите на негова автомивка, но отрича между тях да е имало служебни отношения или зависимости.

Кандев заведе и дело за клевета срещу Янков в Районния съд в Перник. В тъжбата си той твърди, че бизнесменът му е приписал престъпления, които не е извършил. Делото беше образувано на 30 юли, но впоследствие тъжбата беше оставена без движение заради нередовности с даден срок за отстраняването им.

Заплахите срещу Кандев

Името на Картофа се появи и около твърденията на Кандев, че срещу него е упражняван натиск.

Докато все още беше главен секретар на МВР, Кандев заяви, че е получил предупреждения "да се прибира" и информация, че Янков и негови приближени дават показания срещу него в Софийската градска прокуратура.

Янков впоследствие обяви готовност да се върне в България, да свидетелства пред съда и да представи доказателствата, с които твърди, че разполага.

Бизнесът за милиони с пътна помощ

Юлиян Янков стана публично известен и покрай разследването на схемата с т.нар. "безплатна" пътна помощ.

Фирмата му "Юнит Асист" е била ангажирана с пътна помощ по договори, свързани с пътноподдържащи компании, избрани от АПИ. Според данни, цитирани от Mediapool, само за шест месеца дейността е генерирала близо 9 млн. евро, от които са били изплатени над 3,8 млн. евро.

По случая Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за престъпление против стопанството. Разследването включва разпити на свидетели и изискване на документи от Агенция "Пътна инфраструктура".

На този фон Янков досега се намираше извън България и беше издирван с Европейска заповед за арест. С доброволното му предаване на гръцките власти случаят навлиза в нов етап.

dnes.bg