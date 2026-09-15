Пепел от Етна затвори летището в Катания, полетите са спрени

Летище „Фонтанароса" в Катания остава затворено за полети заради продължаващата вулканична активност на Етна. Пристигащите и заминаващите самолети са спрени поне до вторник следобед. Ограничението може да бъде променено в зависимост от развитието на ситуацията.

Причината е новото отделяне на вулканична пепел от Етна и посоката на ветровете във височина. Затворени са секторите C1 и B3 от въздушното пространство около вулкана, което не позволява нормалното извършване на полетите от и до Катания.

Най-активният вулкан в Европа изхвърля пепел от неделя. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) облакът от пепел достига височина от четири километра. Той се разпространяваше на юг, а Националният институт по геофизика и вулканология на Италия издаде червен код за авиацията - най-високата степен по четиристепенната скала.

В момента за авиацията е обявена червена степен на тревога - най-високото от четирите нива, както беше и миналия месец. Това означава, че предстои или вече е в ход изригване със значително изхвърляне на пепел.

Първоначално бяха преустановени само кацанията в Катания, но с развитието на вулканичната активност ограниченията постепенно бяха разширени и върху излитащите самолети. В понеделник вечерта операторът на летището SAC удължи пълното спиране на полетите до 10:00 часа във вторник, а днес срокът беше удължен отново.

Още през първия ден ограниченията засегнаха сериозно трафика. По данни на местното издание La Sicilia към понеделник вечерта над 150 полета са били отменени или пренасочени към други летища, като част от самолетите са били насочени към Палермо.

Все още не се знае колко дълго ще продължи тази ситуация. Летищните власти призовават пътниците да проверяват актуалния статус на полета си директно при авиокомпанията, преди да тръгнат към „Фонтанароса", тъй като ограниченията зависят от вулканичната активност и движението на облака от пепел.