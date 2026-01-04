Пекин отчита близо 9 млн. туристически посещения в дните около Нова година

ПО СВЕТА

По време на новогодишните празници Пекин е посрещнал 8,808 милиона туристи, като общите приходи от туризъм са възлезли на 10,97 милиарда юана (приблизително 1,56 милиарда долара), съобщи Синхуа, позовавайки се на данни от Пекинското общинско бюро по култура и туризъм.

Празничният период за тази година продължи от четвъртък до събота. 

Според данни на общинските власти, ключови предприятия в сектори като универсални магазини, супермаркети, специализирани магазини, ресторанти и електронна търговия в Пекин са постигнали кумулативни продажби от 4,04 милиарда юана (560 млн. долара) по време на новогодишните празници.

