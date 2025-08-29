Първи случай на чикунгуня в Русия

Русия регистрира първи случай на треска чикунгуня, съобщи санитарният надзорен орган "Роспотребнадзор". Пациентът е хоспитализиран в инфекциозно отделение в среднотежко състояние, предаде "Анадолската агенция".

По данни на ведомството заразеният е пристигнал в Москва от Шри Ланка, потърсил е медицинска помощ и първоначално е бил приет със съмнение за денга, но лабораторните изследвания са потвърдили инфекция с вируса чикунгуня.

"Роспотребнадзор" напомни, че по-рано е предупреждавал за риск от внос на заболяването и уточни, че специалистите са били подготвени за подобна ситуация. Органът уверява, че разпространение на вируса в Русия не се очаква, тъй като предаването става единствено чрез ухапване от комари, а местните видове не представляват епидемиологична заплаха. Ведомството е организирало и предприело всички необходими противоепидемични мерки.

На граничните пунктове действа система за установяване на пътници, пристигащи от региони с неблагоприятна епидемиологична обстановка и проявяващи симптоми на инфекциозни заболявания.

Симптомите на чикунгуня включват висока температура, силни болки в ставите, мускулни болки, гадене, отпадналост, обрив и подуване на ставите. Към момента няма ваксина или специфично лечение за инфекцията.

Въпреки че повечето хора се възстановяват, вирусът е свързан със значително по-висок риск от смърт в продължение на няколко месеца след заразяването, като допринася за смъртни случаи от съпътстващи заболявания на сърдечносъдовата система.