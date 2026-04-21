Папата предупреждава, че бъдещето на човечеството е изложено на риск

Папа Лъв XIV предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на сериозна опасност заради продължаващите войни по света и разпада на международното право. Той каза това в силна реч в Екваториална Гвинея по време на обиколката си в Африка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Първият американски папа, който предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като през последните седмици стана по-прям в изказванията си, порица "колонизацията" на природните ресурси на Земята, които според него подхранват кървави конфликти.

По-рано днес, по време на полета си към Екваториална Гвинея, папата отдаде почит към своя предшественик - папа Франциск - по повод първата година от смъртта му. Папа Лъв XIV определи Франциск като човек дал на Римокатолическата църква "толкова много със словата и примера си".

Папата завършва африканското си пътуване с дипломатическо предизвикателство в Екваториална Гвинея

Папа Лъв XIV пристигна във вторник в Екваториална Гвинея за последния етап от пътуването си до четирите африкански държави, пристигайки в страна, която представлява може би най-деликатното дипломатическо предизвикателство за това пътуване и за младия му папски престол.

Папският самолет кацна в град Малабо около 11:35 ч. сутринта, като на местното летище и по главните пътища се събраха тълпа от официални лица и граждани, за да го посрещнат.

"Днес има много радост, защото чакахме 44 години папата да дойде след посещението на Йоан Павел II", каза Диосдао Маркес, висш католически служител в страната, пред France24. "Това е благословия за страната, надяваме се много неща да се променят и ще задълбочим вярата си."

Бившата испанска колония на западното крайбрежие на Африка се управлява от най-дълго управлявалия президент на Африка, 83-годишния Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Той е на власт от 1979 г. и е обвинен в широко разпространена корупция и авторитаризъм.

Откриването на офшорни петролни находища в средата на 90-те години на миналия век трансформира икономиката на Екваториална Гвинея буквално за една нощ, като петролът сега представлява почти половината от БВП и повече от 90% от износа, според Африканската банка за развитие.

И все пак повече от половината от близо 2-те милиона души в страната живеят в бедност. Правозащитни организации, включително Human Rights Watch, както и съдебни дела във Франция и Испания, са документирали как приходите са обогатили управляващото семейство Обианг, а не по-широкото население.

Ако спирането на Лъв в Камерун е някакъв показател, посланията на папата в Екваториална Гвинея може би са също толкова остри

При пристигането си в Яунде, Камерун, миналата седмица Лъв се срещна с президента Пол Бия, на 93 години най-възрастният лидер в света. Подобно на Обианг, Бия също е на власт от десетилетия - от 1982 г. - и подобно на Обианг, той е обвинен в председателстване на авторитарно правителство.

Лъв не се сдържа, докато стоеше до Бия и произнасяше речта си при пристигането си в президентския дворец.

"За да възтържествуват мирът и справедливостта, веригите на корупцията - които обезобразяват властта и я лишават от доверие - трябва да бъдат разбити", каза Лъв. "Сърцата трябва да бъдат освободени от идолопоклонническата жажда за печалба."

Екваториална Гвинея официално е светска държава, но Католическата църква е в центъра на нейните политически и социални системи.

Църковните лидери "са силно взаимосвързани с правителството", каза Туту Аликанте, активист, базиран в САЩ, който ръководи групата за правата на EG Justice.

"Част от това е страхът, който правителството е внушило на всички, включително на църквата, а част от това са паричните печалби, които църквата получава от това правителство."

Преподобният Фортунатус Нвачукву, № 2 в мисионерския евангелизаторски офис на Ватикана, заяви, че Католическата църква присъства в трудни граждански ситуации и знае как да действа в тях, за да изпълнява мисията си.

"Трябва ли църквата да воюва срещу правителството? Със сигурност не", каза Нвачукву. "Трябва ли църквата да поглъща всичко, сякаш е нормално? Не. Църквата трябва да продължи да проповядва справедливост, винаги в защита на живота, човешкото достойнство и общото благо."

Това е особено предизвикателство в Екваториална Гвинея, която с около 75% от католическото си население е една от най-католическите страни в Африка. Но е и една от най-потиснатите. В допълнение към официалната корупция, правителството на страната е изправено и пред неконтролируеми обвинения в тормоз, арести и сплашване на политически опоненти, критици и журналисти.

Тя постоянно се нарежда сред 10-те страни в долната част на годишния индекс за възприятие на корупцията на Transparency International, въпреки че през последните години правителството е предприело някои стъпки за подобряване на ситуацията, каза регионалният съветник на Transparency International за Африка, Самюел Канинда.

Правителството прие закон за борба с корупцията и работи за финансирането на комисия за борба с корупцията. Но единственият начин подобни мерки да бъдат ефективни е, ако комисията е наистина независима в разследването, а съдебната власт също е независима, каза той.

Канинда каза, че се надява посещението на папата да привлече вниманието към подобни недостатъци и да даде надежда на народа на Екваториална Гвинея. Дори ако правителството използва посещението, за да сигнализира за папска подкрепа за неговото управление, исторически погледнато, посещенията на папата дори в авторитарни режими са се оказвали положително преживяване за хората, каза той."Рискът е налице, но в същото време виждаме повече възможности да хвърлим повече светлина върху много повече неща, които се случват там", каза той.

Най-малкото, първото папско посещение от идването на Свети Йоан Павел II през 1982 г. дава много работа на шивачката Туми Карин, тъй като тя прави рокли с плат, щампован с образа на Лъв.

"Идването на папата ни донесе много клиенти", каза Карин. "Наистина сме благодарни за идването на папата, така че сме наистина щастливи."

Лъв има натоварен график в Екваториална Гвинея

Той пристига и се среща с Обианг, след което произнася две речи: реч пред правителствени власти и дипломати, а след това още една реч в националния университет.

Освен че ще отслужи литургии, той ще посети психиатрична болница и затвор и ще се срещне с млади хора и техните семейства. Преди да замине в четвъртък, той ще се помоли на паметник на жертвите на експлозията през 2021 г. във военна казарма в Бата, при която загинаха повече от 100 души. Експлозиите са обвинени в небрежно боравене с динамит в казарма близо до жилищни райони.

