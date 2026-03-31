Още един американски самолетоносач се насочва към Близкия изток

Още един американски самолетоносач се очаква да бъде изпратен в Близкия изток, съобщава Sky News, позовавайки се на двама американски служители.

Според информацията, ударната група на самолетоносача USS George HW Bush ще отпътува от Норфолк, Вирджиния, във вторник и ще се насочи към региона. Очаква се тя да замени друг американски самолетоносач, който вече е разположен в Близкия изток.

В момента самолетоносачът USS Abraham Lincoln подпомага операцията "Epic Fury" – кодовото име на САЩ за военни действия срещу Иран. Самолетоносачът Gerald R Ford временно е извън региона и се намира в Хърватия за ремонт след пожар.

