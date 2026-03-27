Орбан поиска Украйна да си "прибере шпионите у дома"

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна в "инфилтриране на шпиони" в екипа на опозиционната партия "Тиса" и поиска да бъдат "прибрани у дома", пише Европейска правда.

Във видеообръщение, публикувано във Facebook в четвъртък, Орбан заяви: "Призовавам президента Зеленски незабавно да нареди на агентите си да се приберат у дома и да уважат волята на унгарския народ", заяви Виктор Орбан.

Той твърди, че Украйна е "активирала своите агенти в унгарските политически среди" поради наближаващите избори и говори за "украински шпиони и IT специалисти, платени от Украйна", за които се твърди, че са свързани с партията "Тиса".

Орбан заяви още, че това са изключителни избори за Унгария по отношение на нивото на намеса от страна на чуждестранни разузнавателни служби.

"Унгарските власти непрекъснато работят за предотвратяване на външна намеса и правят всичко възможно, за да гарантират, че унгарците могат да гласуват за бъдещето си без външни манипулации", заяви унгарският премиер.