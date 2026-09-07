Мерц призна "драматичната загуба" на партията си на изборите в Саксония-Анхалт

Германският канцлер Фридрих Мерц призна тоталното поражение на своя Християндемократически съюз (ХДС) на изборите в провинция Саксония-Анхалт, съобщава BILD, позовавайки се на думите на премиера.

"ХДС загуби драматично изборите", каза той, оценявайки резултатите от изборите във федералната провинция.

Мерц беше самокритичен. "Не успяхме да намерим емоционална връзка с хората", посочи канцлерът. Той каза, че е имало липса на "емоционална подкрепа от населението".

Лидерът на ХДС продължи така: "Не можем да игнорираме това. ХДС "драматично загуби" изборите. Това представлява "дълбок поврат за партията". Настоящият климат на напрежение е труден".

След това той отправи апел за единство. "Ще успеем само ако говорим открито за проблемите в ръководството", каза той. "Но партията трябва също така да се държи единно. Всички трябва да са наясно с факта, че "публичните изявления, насочени срещу партията", вредят на ХДС. "Целта на АзГ е "пълното унищожаване на ХДС". Не може да има "никакво сътрудничество" с партията. ХДС стои твърдо "на фундамента на Аденауер и Кол", категоричен бе той.

Според BILD, Мерц е отбелязал специално поздравителните съобщения от Москва и САЩ, изпратени до АзГ.

На 6 септември се проведоха местни парламентарни избори (Landtag), които партията "Алтернатива за Германия" спечели повече от убедително с 43,8% от гласовете – най-добрият ѝ резултат досега на регионални избори. Християндемократическият съюз (ХДС) получи 17,2% – почти половината от предишния си резултат. Избирателната активност беше 77,8%.

Според резултатите от проучване, проведено от британския институт YouGov по поръчка на агенция DPA, мнозинството от германските граждани смятат, че Мерц няма да може да запази поста си до следващите парламентарни избори, насрочени за 2029 г. Според публикуваните данни 36% от анкетираните очакват Мерц да бъде сменен като ръководител на правителството преди изборите, а всеки пети анкетиран (18%) прогнозира оставката му преди края на 2026 г. Само 29% от участниците в проучването смятат, че настоящият канцлер ще запази поста си поне до 2029 г.

Проучването показа също, че промените в правителството и ръководството на ХДС, извършени от Мерц през юли, не са успели да засилят авторитета му. Повече от една трета от анкетираните (36%) са заявили, че канцлерът е загубил значително влияние в партията, докато други 31% са отбелязали частична загуба на власт. Само 1% от анкетираните смятат, че промените значително са засилили позицията на Мерц.

На 2 август Der Spiegel съобщи, че ръководството на ХДС обсъжда възможността Мерц да напусне поста си на председател на правителството.

trud.bg