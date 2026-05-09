Мъск може да получи бонус от Tesla, който е три пъти повече отколкото струва Ford

Получавали ли сте бонус от работодателя за добре свършена работа? Да? Поздравления. Така трябва да бъде, като обикновено бонусите са някакъв допълнителен процент от заплатата.

За Илон Мъск обаче нещата стоят по-различно, съобщава CarScoops. Най-богатият човек на планетата може да получи бруталните 158 млрд. долара бонус, показват официалните декларации на Tesla. Причината - Мъск не взима традиционна заплата, а само бонусни компенсации.

Дори и така обаче неговото възнаграждение е не десетки, а хиляди пъти по-голямо от това на който и да е друг ръководител, в която и да е индустрия. То е дори по-голямо от цели компании. Всъщност се оказва около 3 пъти по-голямо от пазарната капитализация на Ford.

Мъск взима 392 пъти повече от колегата си Арджей Скариндж от Rivian, който е получил 403 млн. долара за миналата година. И като стана дума за Ford, неговият изпълнителен директор Джим Фарли е получил 27,5 млн. долара през 2025 г.

Бонусите на лидерите на фирми досега изглеждаха твърде големи и често предизвикваха критики сред служители и анализатори. След това „постижение" на Мъск, всички останали изглеждат скромни.

Докато не се вгледаме в детайлите на документацията. Мъск всъщност имат право на бонуси до 1 трилион долара, които може да акумулира за следващите 10 години. За да ги получи обаче, той трябва да изпълни 12 конкретни цели.

Оказва се, че през миналата година той не е постигнал нито една от тези 12 цели. Тогава откъде идват тези 158 млрд долара? Без значение дали Мъск е постигнал целите или не, Tesla изчислява бонуса за всяка година и се подготвя за изплащането му.

Мъск няма да получи тези пари, засега. Но те го чакат в готовност, ако започне да изпълнява цели от плана.

Източник: Carmarket.bg