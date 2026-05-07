Макрон изпраща самолетоносача "Шарл дьо Гол" към Ормузкия проток

Френският самолетоносач "Шарл дьо Гол" се насочи към южната част на Червено море, за да се подготви за евентуална мисия, целяща да възстанови преминаването през протока Ормуз, съобщи Министерството на отбраната на страната, пише Turkey Today.

От офиса на президента Еманюел Макрон заявиха, че разполагането е предназначено да изпрати "сигнал, че не само сме готови да осигурим Ормузкия проток, но и че сме способни да го направим."

Министерството на отбраната каза, че решението е било предназначено "да се намали времето, необходимо за изпълнение на тази инициатива, когато обстоятелствата позволят."

Макрон и британският премиер Кийр Стармър ръководят многонационална мисия за осигуряване на свободата на плаване в Ормузкия проток. Те подчертават, че силите ще бъдат изцяло отбранителни.

"Движението на ударната група със самолетоносачи е отделно от военните операции, започнати в региона, и допълва сигурността," подчерта МО.

