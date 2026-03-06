Хиляди хора започнаха да бягат от Бейрут, след като Израел заповяда на цели квартали да напуснат домовете си https://crimes.bg/po-sveta/hilyadi-hora-zapochnaha-da-byagat-ot-beyrut-sled-kato-izrael-zapovyada-na-celi-kvartali-da-napusnat-domovete-si/186654 Crimes.bg

Хиляди хора започнаха да бягат от Бейрут, след като Израел заповяда на цели квартали на Бейрут да напуснат домовете си. Колони от автомобили се извиха в Южен Бейрут. Това е районът на ливанската столица, контролиран от групировката „Хизбула". Има различни оценки колко са жителите на тези 4 квартала. Най-консервативната е 300 000, но някои медии говорят за 700 000.

За първи път израелските военни нареждат масова евакуация в чуждата страна. Преди се е случвало те да предупреждават хора да напуснат определени сгради, които ще ударят. Говорителят на Израелската армия на арабски език каза: „Спасете живота си и се евакуирайте незабавно. Движението на юг е забранено. Ще ви информираме за безопасното време за връщане по домовете ви".