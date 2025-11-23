"Made in EU" на Командарев спечели голямата награда на публиката в Испания

Филмът “Made in EU” продължава да печели международно признание. След като в неделя взе Наградата на критиката на Кинофестивала в Арас – Франция, в събота станаха ясни резултатите от гласуването на публиката на Международния фестивал в Хихон – Испания. „Made in EU” спечели безапелационно Голямата награда на публика в конкуренция с още 95 филма!

„В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си! Честито на всички, с които направихме „Made in EU”!”, сподели Стефан Командарев.

„Made in EU” e в кината в цялата страна. Филмът разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

„Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.

