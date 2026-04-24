Кошмар! Откриха останките на три малки деца

Човешки останки на три малки деца, на възраст между 3 и 7 години, са били открити в Мемфис, щата Тенеси, след като вероятно са престояли в гориста местност в продължение на години, съобщиха местните власти.

Според началника на полицията в Мемфис Серелин „Си Джей“ Дейвис, останките са били в района на Ridge Meadow Parkway „в продължение на няколко години“. Тя определи случая като „сърцераздирателен и тревожен“, подчертавайки, че се използват всички налични ресурси за установяване на самоличността на децата и изясняване на обстоятелствата около смъртта им, пише NBC.

Разследването започва на 8 март, когато анонимен сигнализира за възможен човешки череп в гориста зона. Пристигналите на място полицаи откриват обект, наподобяващ човешки череп в края на гората. При последвалото претърсване обучени кучета за откриване на човешки останки сигнализират за наличие на такива в близка дренажна тръба.

На 16 март дренажната система е огледана с камера, а на 1 април разследващите откриват още един предполагаем череп. Ден по-късно е проведена нова мащабна акция, при която са намерени още 14 кости, съответстващи на човешки останки.

Според полицията става дума за три деца, като в момента се работи по установяване на тяхната самоличност и причините за смъртта им. От местната съдебномедицинска служба заявиха, че ще действат „възможно най-бързо“, за да идентифицират останките. Директорът на центъра за съдебна медицина в Западен Тенеси Скот Колиър уточни, че се работи съвместно с множество агенции.

В разследването участват местни, щатски и федерални органи, включително ФБР и Бюрото за разследване на Тенеси. В сряда е проведена нова операция в района с цел откриване на допълнителни доказателства.

Началникът на полицията подчерта, че към момента няма заплаха за обществото, но отправи апел към гражданите за съдействие. „Някой знае откъде са тези деца. Някой знае за изчезнали деца, които може да са свързани със случая“, заяви тя.

По думите ѝ е направена проверка на всички скорошни сигнали за изчезнали лица, но не е открито съвпадение. Това подсказва, че децата вероятно не са били обявени за издирване в района на Мемфис, което допълнително усложнява разследването.

