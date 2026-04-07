Китай готви „подземна Велика стена“: Мегапроект за защита на ресурси под земята

Инженери предлагат мрежа от тунели, енергийни центрове и стратегически складове, скрити под планините, които да гарантират устойчивостта на икономиката при кризи

Понякога идеите за управление от реалния живот звучат сякаш са излезли директно от холивудски блокбъстър. Огромни подземни комплекси, скрити тунели, стратегически складови помещения, слоеве инфраструктура, заровени под скали... Това, което изглежда като научна фантастика на екрана, постепенно се превръща в обект на сериозни дискусии в Китай през 21-ви век, пише онлайн изданието „Свободна преса“.

Китайският експерт Чан Шишу от Китайската корпорация за строителство на електричество (PCCC) предложи проект, който може да се превърне в един от най-големите инфраструктурни проекти в човешката история. Този проект включва създаването на обширна мрежа от подземни съоръжения, предназначени да защитят ключовите енергийни и стратегически ресурси на страната.

По същество говорим за изграждането на подземна Велика стена, само че не от камък, а от тунели, инженерни комплекси и защитени складови помещения.

Днес Китай е една от най-големите икономики в света, с огромна индустриална система, развит енергиен сектор и колосални логистични вериги.

Но колкото по-голяма е икономиката, толкова по-важна е нейната устойчивост на потенциални кризи - независимо дали става въпрос за природни бедствия, прекъсвания на доставките на ресурси или геополитическо напрежение.

Поради това страната все по-често обсъжда въпроса как да направи ключовата инфраструктура възможно най-сигурна и устойчива. Един от отговорите е идеята за преместване на някои стратегически важни комуникации дълбоко под земята.

Тази инициатива е предложена от група инженери от държавната корпорация PCCC, един от инфраструктурните и енергийни гиганти на страната.

Главният технически експерт на компанията предложи да се разгледа възможността за създаване на обширна мрежа от подземни съоръжения в западните райони на Китай.

Според него, критичните инфраструктурни съоръжения - енергийни центрове, съоръжения за съхранение на ресурси, резервни системи - трябва да бъдат разположени дълбоко под земята.

Такива комплекси ще бъдат значително по-малко видими, по-добре защитени от потенциални атаки, устойчиви на природни бедствия и способни да осигурят безпроблемното функциониране на икономиката. По същество говорим за създаването на втори слой от инфраструктурата на страната - невидим и неуязвим.

Географията на Китай е идеална за подобни проекти. Западните региони се отличават със сложен терен: планински вериги, плата и дълбоки долини. Тези природни условия ги правят идеални за изграждането на подземни комплекси.

Освен това, именно тук се намират най-важните енергийни ресурси на страната: големи водноелектрически централи, нефтени и газови находища и запаси от стратегически метали (особено редкоземни метали).

Например, една от най-големите водноелектрически централи в света, Байхетан, се намира на границата между провинциите Съчуан и Юнан.

Такива съоръжения биха могли да се превърнат в центрове на подземни комплекси, в които се помещават резервни системи за електрозахранване, стратегически резерви от ресурси и защитени инженерни възли.

Как може да изглежда „подземната Велика стена“

Ако си представите този проект визуално, той наистина прилича на мащабни научнофантастични филми.

Под планините биха могли да се появят гигантски тунели, свързващи различни региони и енергийни центрове. Те биха могли да транспортират машини, оборудване и ресурси. Ще има дълбоки хранилища за петрол, природен газ и редкоземни метали. Ще бъдат създадени резервни енергийни системи, способни да поддържат дейността на страната дори по време на криза.

Всичко това може да е свързано в мрежа, скрита под хиляди километри скали.

Този проект има и друга важна цел: създаването на така наречения стратегически тил за икономиката.

Факт е, че по-голямата част от китайската индустрия традиционно е концентрирана на източното крайбрежие – в гъсто населени и икономически активни региони. Но тези райони са и най-уязвими: те са по-близо до корабните пътища и са по-изложени на различни външни рискове.

Следователно, Китай постепенно развива вътрешните региони на страната. Създаването на мащабна подземна инфраструктура би могло да стане част от тази стратегия - един вид резервна система за цялата национална икономика.

Разбира се, подобен проект е колосално инженерно предизвикателство. Той включва изграждането на хиляди километри тунели, сложни подземни конструкции и високотехнологични системи за сигурност. Китай обаче вече има богат опит в реализирането на мегапроекти.

Страната е построила най-големите водноелектрически централи в света, най-дългите високоскоростни железопътни мрежи и гигантски мостове и тунели.

Следователно, много дори западни експерти смятат, че ако е необходимо, Китай е напълно способен да реализира такъв мащабен проект.

Историята на Китай многократно е показвала, че идеи, които първоначално изглеждат твърде амбициозни, в крайна сметка се превръщат в реални инфраструктурни постижения.

Само преди няколко десетилетия беше трудно да си представим високоскоростни влакове, пресичащи страната, гигантски язовири, генериращи енергия за милиони домове, и мегаполиси, растящи практически от нулата. Днес това е реалност.

Така че идеята за „подземна Велика стена“ също скоро ще се превърне в реалност.

