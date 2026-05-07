Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, за първи път след обявяването на примирието с Хизбула

Израел днес нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, за първи път след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец.



Цел на нападението е бил командир на елитните части на групировката, се посочва в съвместно изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Каац. Според израелски медии, командирът е ликвидиран. Няма официално потвърждение нито от израелската армия, нито от страна на ливанската шиитска групировка. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан - ключово изискване на Техеран.