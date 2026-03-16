Израел може да мобилизира 450 000 резервисти за инвазия в Ливан

Израелската армия е поискала одобрение от правителството за мобилизация на до 450 000 резервисти в подготовка за възможна наземна операция в Ливан на фона на продължаващата война с Иран. Израел обмисля и разширяване на буферната зона в Южен Ливан.

Армията на Израел иска да увеличи настоящия лимит от 260 000 резервисти, съобщи израелската обществена телевизия KAN. След началото на въздушните удари срещу Техеран Израел започна да бомбардира и съседен Ливан с обяснението, че извършва операции срещу ливанското движение Хизбула, подкрепящо Иран. Въпреки това въздушните удари убиха над 850 цивилни, включително над 100 деца, само за седмица, според Ливанското министерство на здравеопазването.

Броят на убитите в Иран достигна 1 444 души и 18 551 ранени за 17 дни война със САЩ и Израел. За сравнение, 15 души са били убити, а над 3 138 други ранени в Израел. Убити има и в държавите от Персийския Залив. Американската армия потвърди, че е дала 13 жертви при ирански атаки в региона.

https://obektivno.bg/