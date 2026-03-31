Хърватия отменя срещата на върха за Западните Балкани - Вучич не е добре дошъл в Загреб

Загреб блокира срещата на върха за Западните Балкани, след като Вучич обвини Хърватия, Косово и Албания в подготовка на атака срещу Сърбия

Хърватският президент Зоран Миланович отмени годишната среща на върха „Бърдо-Бриюни" за Западните Балкани, планирана за май, заявявайки, че изказванията на сръбския президент Александър Вучич подкопават регионалния мир и стабилност и правят невъзможно посещението му в Хърватия.

Форматът „Бърдо-Бриони" е създаден от Хърватия и Словения през 2013 г. и ежегодно събира президентите на осем балкански държави с цел задълбочаване на регионалното сътрудничество и насърчаване на евроинтеграцията. Миланович съобщи, че следващото издание ще се проведе единствено при нови условия и след консултации с неговата словенска колега Наташа Пирц-Мусар.

Хърватският президент не посочи конкретни изказвания на Вучич, но в изявлението си подчерта, че те „застрашават мира и стабилността в Югоизточна Европа". Вучич многократно твърди, че Албания, Хърватия и Косово - подписали декларация за отбранително сътрудничество през март 2025 г. - изграждат „военен съюз" срещу Сърбия. В началото на март той заяви, че трите държави чакат подходящ глобален конфликт, за да нападнат страната му, а в понеделник разкри, че е информирал руския президент Владимир Путин за съществуването на „съюза на Загреб, Прищина и Тирана".

Отношенията между Белград и Загреб остават обтегнати от войната за независимост на Хърватия през 90-те години на миналия век. |БГНЕС, АФП