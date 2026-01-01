Големите бели акули са застрашени от изчезване в Средиземно море

Големите бели акули в Средиземно море са застрашени от изчезване, като незаконният улов допринася за намаляването на броя им, съобщи Би Би Си.

Данните са от проучване на американски изследователи, които работят в партньорство с британската благотворителна организация Blue Marine Foundation. Според тях някои от най-застрашените видове - включително голямата бяла акула, се продават на рибните пазари в Северна Африка.

Големите бели акули са едни от над двадесетте вида акули в Средиземно море, защитени от международните закони, което означава, че е незаконно да се ловят или да се продават.

При наблюдение на риболовни пристанища на средиземноморския бряг на Северна Африка, учените са открили, че поне 40 големи бели акули са убити само през 2025 г.

Би Би Си също откри и независимо потвърди кадри от социални медии, на които се вижда, че защитените акули се доставят мъртви в северноафрикански пристанища.

От видеокадри се вижда голяма бяла акула, която е влачена на брега от рибарска лодка в Алжир. Друго видео, заснето в Тунис, показва глави и перки, вероятно от акула мако, която също е застрашен и защитен вид, които са подготвяни за продажба.

Водещият проучването доктор Франческо Ферети от американския университет Virginia Tech обясни, че много популации на акули - особено белите, намаляват драстично в Средиземно море в последните десетилетия.

„Нито в една друга акватория няма такъв риболов, както в Средиземно море", каза той пред научния екип на Би Би Си Нюз, докато се намира на изследователски кораб по бреговете на Сицилия в края на 2025 г.

„Влиянието на индустриалния риболов нараства... и е напълно вероятно те да изчезнат в близко бъдеще", допълва той.

Популацията на средиземноморската бяла акула е класифицирана като критично застрашена от Международния съюз за защита на природата.