Франция поема отбраната на полското летище в Жешув

В рамките на мисия на НАТО Франция ще поеме отговорността за противовъздушната отбрана на полското летище в Жешув, което е основен център за доставка на западна помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

"От 1 януари, като част от НАТО, Франция ще поеме противовъздушната отбрана в района на Жешув. Това е първият път, в който френско оборудване ще бъде използвано за тази цел", заяви френският посланик във Варшава Етиен дьо Понсен.

Той посочи, че френските системи за противовъздушна отбрана ще действат съвместно с американските системи "Пейтриът", което ще позволи да бъде тествана оперативната съвместимост между двете системи. Посланикът не уточни колко дълго ще продължи френската мисия.

В момента летището в Жешув се охранява от нидерландски системи "Пейтриът", а през следващия месец Швеция също ще разположи свои системи.

Междувременно, в Естония пристигна нов контингент американски военнослужещи. Говорителка на посолството на САЩ в Талин каза, че те ще бъдат разположени за девет месеца в балтийската държава, която е член на НАТО и граничи с Русия. Официалната церемония по повод началото на мисията им е насрочена за края на месеца.

Естонският министър на отбраната Мартин Херем съобщи, че предната група на контингента и неговото оборудване се намират в страната от повече от седмица. Общият брой на американските военнослужещи, които ще бъдат разположени в Естония, засега не е известен.

trud.bg