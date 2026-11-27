Последните остатъци от безпроблемния свят на Тетиана Лимарова изчезнаха този месец, когато тя се оказа принудена да живее с четири часа ток на ден. Сушенето на косата с сешоар се превърна в лукс. Wi-Fi-ът ѝ прекъсва по време на дългите прекъсвания на тока, а когато ѝ се изтощят преносимите зарядни устройства, тя трябва да ходи пеша до най-близкия мол, за да презареди устройствата си. В раницата на 10-годишния ѝ син вече има лампа за четене за случаите, когато в началното му училище настъпват прекъсвания на тока, пише WSJ.

В салона за красота, където работи, температурите се колебаеха около 50 градуса по Фаренхайт в средата на ноември, така че клиентите се завиваха с одеяла, за да се стоплят, докато им мият косата.

В киевския салон за красота, където работи Лимарова, температурите се колебаеха около 50 градуса по Фаренхайт в средата на ноември.

Докато президентът на Русия Владимир Путин залага всичко на удари по украинските електроцентрали и друга критична инфраструктура тази зима, милиони украинци в Киев и други градове преоценяват „червените линии“, чието преминаване би ги принудило да се преместят на безопасно място.

Украинският президент Володимир Зеленски казва, че целта на Русия с безмилостните си ракетни и дронови удари е да парализира украинската икономика и физически да раздели страната. Това поставя обикновените украинци пред избор: да засилят подготовката си за зимата в Киев или да потърсят безопасност по-на запад или извън границите на Украйна. Досега мнозина изглеждат склонни да се укрепят на място. Лимарова възнамерява да остане в Киев, за да бъде по-близо до съпруга си, който служи в украинската армия, и до майка си, която живее наблизо. Но изборът става все по-труден и все повече хора се оказват на ръба.

Руските атаки се засилиха с наближаването на зимата

Руските атаки отдавна се засилиха с наближаването на зимата, но последствията се проявиха по-рано тази година. По време на целодневните прекъсвания на водоснабдяването тя трябваше да носи галони вода нагоре по осем етажа, за да мие зъби, да мие съдове и да пуска водата в тоалетните.

Тъй като училището работи с прекъсвания, в зависимост от въздушните тревоги в Киев, Лимарова и нейната снаха работят по-малко дни в салона за красота, за да може винаги една от тях да е наблизо, в случай че синът ѝ попадне в атака, докато учи у дома. Ситуацията на работа не е много по-добра; клиентската ѝ база намалява, тъй като хората напускат града. Ресторантът на Станислав Завертайло в Киев разчита на генератора си, за да функционира по време на прекъсвания на електрозахранването.

Руските атаки от години систематично са насочени към електроцентралите, а натискът се засилва, казват украинските прокурори. През една седмица през ноември най-голямата частна енергийна компания в Украйна, DTEK, работеше за възстановяване на електрозахранването на над един милион потребители. Водоснабдителните компании се мъчеха да захранват помпите си. Части от града останаха без налягане на водата в продължение на часове. Модерните барове в центъра наливаха филтрирана вода върху ръцете на клиентите, за да ги измият, и предлагаха кани със сива вода за тоалетните, които не се изплакваха; някои затвориха тоалетните си изцяло.

Когато руските сили засилиха използването на дронове с реактивни двигатели и балистични ракети, 33-годишната Дарина Трунова почувства, че е време да си тръгне. Нарастващият ѝ страх за 7-годишния ѝ син направи живота ѝ твърде труден, за да остане в Киев, и през октомври тя се премести на запад, в Лвов.

Една от нейните приятелки, 25-годишната Мирослава Трофимчук, планира да остане в Киев. В момента тя е в разгара на подготовката за зимата – събира запаси от трайни храни, в случай че руските атаки срещу разпределителните центрове продължат, както и запас от газ за къмпинг печката, която използва по време на прекъсвания на тока. Следващите в списъка са къмпинг душ и тоалетна.

Мирослава Трофимчук използва лампи на батерии по време на прекъсвания на тока. Тя се подготвя за зимата, като натрупва запаси от трайни храни и газ.

"Ако водопроводът пропусне или замръзне, къщата става напълно необитаема. Не можеш да миеш съдове, не можеш да сготвиш, защото е трудно да се намери вода", каза Трофимчук за най-голямото си притеснение за предстоящата зима. Въпреки това тя не обмисля да се присъедини към семейството си в Литва, където те живеят в момента.

Тя черпи сили от спомените си от 2014 г., когато на 13 години е трябвало да оцелее без вода, газ и електроенергия, когато подкрепяни от Русия сили атакуваха родния ѝ град в Донецката област в източна Украйна.

dnes.bg