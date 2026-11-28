Руският президент Владимир Путин официално въведе в състава на Военноморския флот атомната подводница "Перм". Това стана вчера на церемония по издигане на военноморския флаг в северния руски град Северодвинск, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Церемонията по издигането на военноморския флаг на корабите бележи официалното им включване в състава на Военноморския флот на Русия..

Очаква се "Перм" да стане първата подводница, стандартното въоръжение на която включва хиперзвукови ракети "Циркон". Тя ще бъде включена в състава на Тихоокеанския флот и ще допринася за отбраната на руския Далечен изток и арктическите територии на страната.

"Днес издигаме руския военноморски флаг - прославеното Андреевско знаме - на многоцелевия атомен подводен крайцер и приемаме този нов боен кораб в състава на Военноморския флот. Поздравявам ви по случай това голямо и важно събитие за военните моряци и за всички, участвали в създаването, оборудването и изпитанията на тази атомна ракетна подводница. "Перм" е вече петият подводен крайцер от проекта "Ясен-М", предаден на флота през последните шест години", заяви държавният глава.

Президентът изтъкна, че принос за изграждането на подводницата имат служителите на корабостроителницата "Севмаш", конструкторските бюра и предприятията от отбранителната промишленост, научните и иновационните центрове, както и високотехнологичните малки и средни компании.

"Русия е една от малкото държави в света, способни да строят толкова мощни атомни подводници - оръжия с глобален обсег и стратегическо значение+, заяви на церемонията Путин.

Руският президент съобщи, че до 2030 г. военноморският флот ще получи още пет ракетни подводници. Според по-ранни изявления на руските власти дотогава последните две атомни подводници, построени още по съветско време, ще бъдат заменени с нови.

Военноморският флот на Русия играе изключително важна роля за гарантирането на суверенитета и сигурността на страната, заяви Путин. Флотът трябва да бъде готов да отблъсква заплахите от страна на противника и да разполага с мощен ударен потенциал, подчерта той. Тактиката на морските бойни действия се променя, затова е важно да се усъвършенства въоръжението на подводниците, каза президентът и допълни, че Русия ще продължи да увеличава бойния потенциал на своите подводници и ще укрепва позициите си в Световния океан.



Първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров подчерта на церемонията, че "Перм" "е изцяло руско производство - 100%, от най-малкия болт до последния детайл".

Корабостроителницата "Севмаш", на която е възложено строителството на подводниците, се намира на брега на Бяло море, близо до Архангелск, на около 1000 километра северно от Москва.