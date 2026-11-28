Алекс Карп: Китай е на шест месеца зад САЩ в битката за ИИ. Европа ще трябва да купува от единия или от другия https://crimes.bg/po-sveta/aleks-karp-kitay-e-na-shest-meseca-zad-sasht-v-bitkata-za-ii-evropa-shte-tryabva-da-kupuva-ot-ediniya-ili-ot-drugiya/206880 Crimes.bg

САЩ имат около шест месеца преднина пред Китай в надпреварата за изкуствен интелект, смята съоснователят и изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп. В интервю пред Леон Калвария от Citigroup той прогнозира, че Европа ще трябва да избира между американски и китайски технологии. Карп предупреждава, че за компаниите цената на ИИ се измерва и с това каква част от интелектуалната им собственост може да стигне до конкурентите им.

- Нека започнем оттук, защото пътят ви до днешната ви роля е доста необичаен. Както вече стана дума, учили сте философия, право и социална теория, после сте управлявали парите на европейски семейства и накрая сте изградили една от най-влиятелните технологични компании на нашето време. Алекс, какво в този път ви даде опита, необходим за онова, което правите днес? С какво ви помогна ранният ви опит, при положение че не идвате от технологичния сектор?

- Знаете ли, има въпроси, за които съществуват готови отговори. Иска ми се да знаех истинския отговор. Наистина ми се иска.

Най-добрият отговор, който мога да дам, е следният. Повечето хора, които се занимават с бизнес в широкия смисъл на думата… Под „бизнес“ тук разбирам всяко начинание, което трябва да дава някакъв резултат. Много от тези неща вече не работят, но поне на теория тук влизат фондациите, международните организации, университетите, предприятията. Аз съм преди всичко творчески човек. Да създаваш е различно от това да изпълняваш. Творческата си нагласа съм наследил и от двете страни на семейството. По всички показатели бяхме извън нормата.

И има нещо, което криех през по-голямата част от живота си, допреди неотдавна. По всички обичайни критерии имам тежка дислексия. Положителната страна на това затруднение е, че ми позволява да работя по-бързо и по-творчески, да бъда по-честен със себе си и да възприемам неща, които вероятно са извън обичайния диапазон, ако използвам малко по-технически език. А стойността на нещата до голяма степен зависи от това дали са извън този диапазон и дали можете да ги вкарате в него.

- След малко ще се върнем към това, защото ще говорим и за „колонията на художници“. За онези, които не знаят, Palantir излезе на борсата чрез директно листване. Мисля, че тогава пазарната ѝ капитализация беше около 15–16 милиарда долара. Днес пазарният ѝ дял е… Акцията беше 7 или 7,50 долара, нещо такова. Помня добре цената, защото и това беше в стила на Алекс – необичаен ход, директно листване вместо първично публично предлагане. Алекс, вие описвате Palantir като „колония на художници“. Какво точно имате предвид и каква е философията зад това?

- Както винаги… Мисля, че доста хора се почувстваха неудобно, задето не инвестираха в нас или по други причини. Но според мен всички те биха признали, че през последните 20 години Palantir е поставяла най-високата летва при подбора на хора. Тези хора впоследствие свършиха част от работата, която в най-голяма степен оформи отбранителните технологии, а също и развитието на изкуствения интелект.

Търсим хора с много неравномерно развити способности. Опитвам се да намеря за всеки подходящото място и да развия онова, в което умът му работи по необичаен начин. Получава се среда, която е много трудна за управление. Затова имаме плоска йерархия. Ако обаче успеете да свържете нещо действително важно за компанията, което обикновено има и обществено значение, с талант, какъвто има само един човек или шепа хора, можете да създадете неща, които никой друг не може.

Бих дал за пример борбата с тероризма, внедряването и управлението на ИИ в институциите, работата на бойното поле. Интересното е, че в някои от тези направления, например отбранителните технологии и технологичния суверенитет, имахме водеща роля в създаването на движение, което вече надхвърля Palantir.

- Да, то е много по-широко. Това дава на публиката представа за начина ви на ръководене и за това какво означава „колония на художници“. И, честно казано, има връзка със собствения ви път. Става дума и за способността да мислите творчески, и за това да приемате творческите способности на другите. Те могат да правят и да изразяват неща, които вие не можете. Така ли е?

- Мисля, че в общия случай нашите организации не са особено добри в това. Обикновено човекът, който се откроява и може би е по-добър в нещо, бива уволнен, особено ако си позволява да казва истината. И тук говоря за организации изобщо. Погледнете какво стана с образователните ни институции, с нашите… Говоря за самото им функциониране. Защо например Европа толкова трудно развива собствен технологичен сектор? Защо ни е трудно да създаваме нови и оригинални неща? Мисля, че част от проблема е проста.

На хората им е много трудно да приемат, че работят с човек, който е толкова по-добър от тях в нещо, че едва успяват да разберат какво прави.

- Да.

- А да дадем поле на тази способност е нещо, в което ние на Запад сме изключително добри, когато ни се получи. Смятам, че то е много важно и за Америка, и за Европа, защото всъщност е единственото ни предимство. Поне на теория го правим от хиляда години. Но е много, много трудно, защото има и нещо унизително в това, а никой от нас всъщност… Ако обаче работите в среда, в която вярвате, че само творческото майсторство може да създаде определен вид красота, и виждате как това се получава отново и отново, постепенно свиквате. Понякога, разбира се, не се получава.

С времето, и това е интересно, започвате да свързвате психологическата болка, която неизбежно изпитвате в такава среда, с усещането, че нещо работи. Мисля, че едно от основните неща, на които учим хората, е свързано с въпроса, с който всички сме израснали: „Кара ли ме това да се чувствам добре или зле?“ Но понякога всяко лекарство е малко или много отрова. Трудното е хората действително да приемат това и да го възприемат на практика. Всички ги казваме тези думи. Това е другото. Всеки ги казва. Добре.

Витгенщайн има едно много важно изречение: „Да вярваш, че следваш правило, не означава да следваш правило.“ На немски звучи особено стегнато. Всички говорим тези неща, всеки ще ги каже. А сега иди и го направи. Наистина е много трудно.

Пред вас стои някой, който изглежда на 12 години, и ви казва: „Но, д-р Карп, според мен общо взето всичко, което сте направили, е погрешно.“ Или всичко, което мислите по въпроса. Или вижда нещата по съвсем различен начин. Добре, как работите с такъв човек? И, между другото, той невинаги е прав и трябва да се справяте и с това. Как се намесвате така, че да развиете заложбите му и да не ги съсипете?

- Вие обаче на практика сте се намесили… Нека продължим нататък, защото това е добър начин да стигнем до самия бизнес. Работите на места и по проекти с огромно значение – американското Министерство на войната, Maven. Можете ли да разкажете какво правите там?

- Честно казано, това е по-неутралният пример. Но тук сме в Европа. Говорим за почти всички значими усилия в борбата с тероризма. Без тях Европа щеше да изглежда различно. Онова, което става във Франция, вече щеше да се е случило. А за Украйна съм под сериозни ограничения от съображения за сигурност заради огромната роля, която имаме. В някои структури в Израел също, например при преобразуването на институции.

- Тук повдигате един особено интересен въпрос. Мога да си представя как ръководите „колония на художници“ и как тя създава стойност. Голямата крачка, за която вече се иска бизнес усет, е да пренесете това в предприятие, което може и да не разбира какво му предлагате или да не вижда стойността му. Трябва да го убедите да възприеме онова, което сте създали, по начин, който хората там усещат като свой, макар да идва отвън.

- И това е предприятие, което от десетилетия работи по определен начин, със свои хора, а вие внасяте нещо съвсем ново. Водим хора, които изглеждат различно, които не са като… Много е… Интересният философски въпрос е как го правите и как създавате механизъм, който да пренесе създаденото в тази среда, защото на пръв поглед между двете няма никаква връзка. Всъщност има. Без този механизъм не знаем какво да създадем. Така самото внедряване влияе и върху продукта. Оттам дойде практиката да изпращаме инженери да работят на място при клиентите, аз самият да съм на първа линия в работата с тях и още какво ли не.

На пръв поглед обаче е точно така… Срещнах се с главата на фамилията Краун, голяма фигура в индустрията, и той по същество ми зададе същия въпрос: „Добре, но как извадихте първата маслина от буркана?“ Защото едно е да имате маслината. Друго е хората да я приемат. А майсторството е да промените вкуса им, така че да оценят вкуса на хубавата маслина. Това си е чисто изкуство. Не знам точно как го правим, но знам, че умеем да го правим.

- И сте го правили на най-различни места. Нека се отдалечим от отбраната и поговорим за бизнеса. Всички в публиката знаят какво правят Accenture, SAP, McKinsey и Microsoft за едно голямо предприятие. Какъв проблем решава Palantir за едно голямо…

- Странното е, че на този етап отговорът наистина зависи от предприятието. Базовият ни продукт е Foundry. Той ви позволява да обедините всичките си масиви от данни. В много случаи това е решаваща стъпка, която още не е направена. Около 2017 г. това беше основното, което правехме. После се заехме с по-сложни неща. Например как да проверите една идея с данните на цялото предприятие. Можете да си го представите като търсене в данните, каквото се правеше преди ИИ.

Сега, на най-напредналия етап, с много клиенти работим по т.нар. суверенна архитектура. Въпросът е как да пускате в действие модели, които сами създавате и притежавате, и които при желание можете избирателно да предоставяте на други, под своя марка или без нея. Как да притежавате цялата технологична система и да вградите в нея натрупаното практическо знание на хората в предприятието, без да губите нищо от него? Така изпълнителният директор може действително да промени предприятието и да допълни онова, което хората му знаят, с модели в нашия продукт, така че тези модели наистина да работят. А как правите всичко това в голям мащаб?

Но мисля, че първоначалният ви въпрос беше как да го направите така, че предприятието да го приеме и представата на хората там за качество да се промени, така че да разбират как изглежда то днес, и…

- И така да разберат какво получават срещу парите си в свят, в който всички следят разходите си. Защото тук засягате и въпроса за суверенитета в областта на ИИ.

- Да, става дума за цената. Пак казвам…

- За цената и ефективността.

- Думата „цена“ обозначава две неща: какво сте платили и какво сте загубили. Нали така? Добре. В цената влиза и сумата, която плащате за токена, и онази част от интелектуалната ви собственост, която сте принудени да предоставите, за да получите този токен.

Твърдим, че можете да контролирате реалната цена. Например в повечето организации, и държавни, и недържавни, има дейности, за които с удоволствие биха… Искам да кажа, че всъщност никого не го интересува какво правите в маркетинга си в Аржентина. Можете да използвате модел, който на практика предава тази информация на някого, а тя може да стигне и до конкурента ви. Но вече ще ви интересува, ако конкурентът разбере как организирате веригата си за доставки, как са устроени отделните ѝ звена или кои доставчици смятате за отлични и кои за задоволителни. Това трябва да остане в предприятието.

Значи първо, що се отнася до цената: какво сте платили и какво сте загубили. После идва въпросът за стойността. И в двата случая ви трябва нещо като платформа за приложения. В момента единствената, която се предлага в голям мащаб, е нашата – Ontology. Тя ви позволява да контролирате действителната цена в смисъла, който влагам в тази дума, и да разбирате и контролирате действителната стойност. А тя се свежда до разликата между онова, което можете да направите с платформата, и онова, което можете да направите без нея.

- Точно така.

- Ние правим и двете по доста особен начин, защото трябва и да можете да задавате инструкции и да изградите продукт около това, и да знаете как да работите със самата организация.

- Казвали сте също, че изпълнителните директори са бесни. Говорихме за цената на токените. Казвали сте, че са бесни, защото плащат за токени, които не създават никаква стойност.

- Не, не. Бесни са, защото плащат за токени, които не създават никаква стойност. И плащат двойно, защото част от интелектуалната им собственост се е озовала у конкурента.

- Което ни връща към суверенитета.

- Не искам да звуча вулгарно, но за повечето изпълнителни директори, с които работя, това е все едно да пипнат някаква венерическа болест. И са много, много ядосани. Странното е, че сега са по-малко ядосани, защото суверенната платформа им показва, че могат да се възползват от продукта, без да прихванат нещо, с което не искат да живеят до края на живота си.

- И същевременно запазват контрола върху онова, което е съществено за тях, онова, което е тяхна собственост и на което държат.

- Запазват контрола. И честно казано, в следващата версия виждаме, че ако искате, можете дори да предлагате това под своя марка и да го използвате като собствена интелектуална собственост, за да навлизате в други сектори.

- Да, но това, което накара хората толкова… Вижте, изпълнителните директори, с които работя…

- Не всички са технически специалисти. Но всички са проницателни и интелигентни. Всъщност, общо взето, един от начините да стигнеш до върха е да криеш колко си умен. Затова те не… Да. Смеете се, защото се опитвате да го правите и не ви се получава. Опитвате се да го скриете, но не става.

- В моя случай си беше вярно.

- Да, да. Точно така. Всеки, който е сигурен, че е умен, ви обяснява колко е глупав. Точно както всичките ви баснословно богати клиенти ви обясняват, че всъщност не могат да си позволят да ви платят.

- Точно така.

- Толкова са богати. А активите им… Сега уж всичко е ликвидно.

- Точно така.

- Ще ви платят, щом стане ликвидно. Трудно е да си мултимилиардер.

- Същинският въпрос е, че хората искат да запазят контрола върху активите си. Има и още нещо – как да се защитят от непрекъснатите опити за пробив в сигурността. Когато говорим за богатство, за бизнес, за целостта на активите, за тяхната сигурност…

- Това е минимумът.

- Да.

Втора част на интервюто на Алекс Карп пред Леон Калвария

- С тези нови модели нещата ще приличат повече на партизанска война, отколкото на… Искам да кажа, че всички сме в ситуация, в която въпросът е колко от щетите можеш да ограничиш, колко бързо можеш да го направиш и колко бързо можеш да отвърнеш на удара. Моделите вече могат да откриват слабости в сигурността в мащаб, с който всъщност не сме подготвени да се справим. Това ще бъде обществен проблем и ще засегне всяка организация, държавна или недържавна.

А единственото по-особено нещо, което правим в тази област и което доста помага, е да търсим как да отстраним неизвестните досега уязвимости по-бързо, отколкото някой може да се възползва от тях.

- Точно така. За нас дори един-единствен пробив е изключително опасен. Затова трябва да имаме 100%…

- Да. Е, аз…

- Целта е 100% сигурност.

- Да. Не говоря конкретно за вас, а за обществото. Ще трябва да започнем да си задаваме въпроса какво направихме след пробива. Как да откриваме възможните пътища за проникване и да ги затваряме, преди някой да се възползва от тях? Освен това на различните места ще са нужни различни нива на защита. И трябва да разберем, че 100% защита няма. Тези модели са обезпокоително добри в откриването на възможности за атака, които човек не би могъл да открие.

- Точно така. Това ме води към следващия ми въпрос, за конкуренцията в областта на ИИ. Някои биха казали, че моделите изобщо не са решаващи. Може да не сте съгласен. Според тях всичко опира до енергията, доставките на полупроводници, центровете за данни, изчислителната мощност. Инфраструктурата предопределя изхода, знаете какво се случва. Мисля, че в САЩ различни местни групи са блокирали проекти за центрове за данни за ИИ на стойност 150 милиарда долара. Смятате ли, че в момента това са необходимите стъпки напред? Как гледате на въпроса?

- Първо, важното е какво правите с модела. На компаниите им е трудно да приемат това, защото не разработват приложния слой, нямат инженери, които да внедряват продуктите на място при клиентите, нямат Ontology, Foundry, такива екипи. С тази очевидна уговорка бих казал, че основният риск за нас в Америка е политически. Има един очевиден въпрос, който по някаква причина никой от хората, които разбират тези неща, не повдига. А това е проблем. За него говорят крайната левица и донякъде крайната десница, и то преувеличено. Въпросът е…

Тези технологии създават богатство, независимо кой ще спечели и кой ще загуби. Не правя прогнози за първично публично предлагане или за оценката при такова предлагане, но ако аз стана 20 пъти по-богат, отколкото съм сега, това е обществен проблем. Когато разговаряте с хора от този сектор, особено с онези, с които сме съгласни по други въпроси, отговорът винаги е: „Но богатството на всички останали ще расте с 4% годишно.“ Просто не мисля, че можеш да обясниш на американците, на която и да било западна демокрация или изобщо на хората защо това е така.

После идва въпросът кой печели парите. Покрай Palantir вероятно имам една от двете най-големи групи почитатели в света. Имам и една от двете най-големи групи хора, които не ме понасят. Почитателите вероятно са десет пъти повече от противниците ми, така че с тази уговорка бих казал, че съм един от най-популярните изпълнителни директори в света. И дори аз не бих знаел как да обясня това на собствените си почитатели.

А ако се преструваме, че можем просто да отлагаме въпроса, това само помага на крайните сили. Много е трудно да се намери решение. Крайната позиция е да взривим американската икономика с някакъв данък върху богатството. Независимо дали го съзнават, а често мисля, че го съзнават, такъв данък би спрял нововъведенията и би убил стартиращите компании. В крайна сметка за хора като мен вероятно би било дори поносимо. Ние ще платим данъка, но стартиращите компании, които биха ни били конкуренти, ще бъдат смазани.

- Точно така.

- Но това…

- И от тази гледна точка самият проблем си остава.

- Е, за тях проблемът може би е друг. Но вие имате предвид въпроса как богатството да се разпредели по-широко. Прав сте. Това всъщност не…

- Почти не променя положението.

- То не решава проблема, за който твърдят, че ги е грижа. Решава обаче политическия въпрос, който действително ги интересува – как да ударят баснословно богатите. Нали така?

- И се вижда известен интерес към дружества, които имат за цел да работят в обществена полза. Нищо от това няма да проработи.

- И това също е опит да… Първо трябва да се разберете какво означава „обществена полза“. Аз например изпитвам огромно уважение към Дарио. Говорим си често, разговорите ни са страхотни, но едва ли ще се разберем какво точно е обществена полза, ако тръгнем да го определяме… А можем съвсем откровено да си кажем по какво сме съгласни и по какво не сме. Разбираме се, защото според мен той е почтен и държи на убежденията си. Мисля, че и той би казал същото за мен. Просто по някои въпроси имаме различни възгледи.

И въпреки всичко остава въпросът какво е обществена полза. А мисля, че двамата сме съгласни по повече неща от повечето хора. Това е единият проблем. Вторият е… Винаги трябва да уточнявате за кой проблем говорите. Опитах се да насоча разговора натам, защото вие говорехте за проблема по същество. По него може и да сме съгласни. Всъщност сме съгласни. Но политическият проблем и проблемът по същество са различни и се решават по различен начин.

- И се решават по различен начин.

- Точно така. И понеже на Запад не признаваме това, непрекъснато решаваме политически въпроси, сякаш са въпроси по същество, и въпроси по същество, сякаш са политически. В повечето случаи не виждам кой знае каква връзка между тях. Ето един пример. Искате да помогнете на бедните. Начинът, който е доказал, че работи навсякъде, е да им дадете образование. Нищо друго не е проработило. Може би има някаква магическа пръчка, която…

- По една акция на SpaceX за всяко дете.

- Вижте, аз няма… Няма да… Вижте, добре, нали…

- Това са трудни въпроси.

- Аз подкрепям всички усилия. Онова, което казвам, е следното. Ако политическият въпрос… Нека очертаем политическия проблем, да признаем основателните критики и да решаваме конкретните проблеми, които имат политически последици. Така и в политиката… Защото крайните флангове и от двете страни според мен са побъркани. Мисля, че така би казал всеки, който иска да създаде нещо. Оставете настрана различията ни по някои обществени въпроси. Всеки, който ни гледа, може да си зададе въпроса: „Случвало ли се е изобщо това да проработи в човешката история?“ Нека просто приложим този критерий, нали?

- Да.

- Покажете ми един случай, в който е проработило. А ако не прецените поне приблизително политическите последици, на практика предавате властта в други ръце. Ще дам един по-неутрален пример. Пак казвам, не знам как да го кажа, без да навлизам в политика, но отдавна в частни разговори викам на разни влиятелни германци: „Ако не вземете миграцията насериозно, ще стане катастрофа, дори да не сте съгласни с позицията, която отстоявам от десет или двайсет години.“

Дори да греша по всяка точка, съм прав за онова, което ще се случи политически. А то е, че отнемате власт от хората, които искат да решават проблеми, и я давате на хората, които искат да създават проблеми. Колкото повече проблеми създават, толкова повече власт ще имат да разрушат обществото. Това по същество е разликата между разумния, прагматичен подход, при който нещо би могло да проработи, и хората, които правят неща, обречени на провал. Добре.

Всички тези въпроси имат сходна структура. Ако не се заемете с очевидния проблем, за който всички избягват да говорят, независимо дали приемате дадената позиция, или не… Повечето ми приятели в технологичния сектор не са съгласни с мен по този въпрос. Но не е нужно да сте съгласни с мен нито за това, нито за миграцията, за да разберете какви ще са последиците от втори порядък.

Дали съм прав в първоначалното си твърдение, можем да спорим. Но през последните десет-петнайсет години косвените последици неизменно се оказват такива. Погледнете какво става в Европа и какво би могло да се случи тук. Затова ние, които наистина искаме решение, което може да проработи, трябва някак да седнем и да измислим какво ще правим с богатството си.

Въпросът не се изчерпва с „Добре, ще напиша един чек“. Преди можеше да кажеш: „Раздавам всичките си пари.“ Това вече не върши работа. Може да кажете, че е нещо добро. Но не върши работа, защото хората, които го направиха, дадоха парите си за неща, които повечето американци смятат за налудничави или разрушителни. Не искам да споменавам имена, но всички се сещаме за примери. Може и да е било за добро, но вече не върши работа.

Това само подхранва нещо, което според мен ще се случи в тази страна – някакъв безумен данък върху богатството. Между другото, всички тук разбират, че щом обложат мен, в един момент ще обложат всеки, чието нетно състояние е един милион долара. А онова, което хората подценяват, е, че това разширява възможностите на държавата за наблюдение.

Някои си мислят, че аз подпомагам подобно наблюдение, но всъщност съм против него. За да определите нечие нетно състояние с такава точност, ви трябва много мощен софтуер, който да следи всичките му активи в реално време. После как ще оцените тези активи? В кой момент се смятат за продадени? В крайна сметка това е вашата област.

- Много, много по-сложно е.

- Сложно е… Или пък може да е много по-наказателно, защото можете просто да кажете: „Ще приемем най-високата възможна оценка.“ Нали? Така можете да направите нещата много трудни и данъкът все пак да проработи. Не мисля, че хората имат нужната компетентност. Аз не искам да участвам в това. Нашите продукти вероятно биха могли да го правят, но според мен това е дълбоко вмешателство.

Между другото, има нещо, за което никой не иска да говори. Косвено това ще навлезе и в най-личните страни на живота ви. Да допуснем, че някой, който ни гледа, води необичаен личен живот. Или съвсем обичаен – щастливо женен е, но от време на време има нещо настрана, за което не иска да говори. Може партньорът му да знае, така че няма нищо неморално или каквото и да било. Но този човек може изобщо да не иска да го разкрива или да не иска да го казва на децата си, да не иска колегите му да знаят.

Ако въведете такъв данък върху богатството, какво става с парите, които сте платили за хотела? Влизат ли в сметката? А подаръкът, който носите? Брои ли се часовникът, който сте подарили на другия човек или той ви е подарил? Защото се брои.

- И това отваря…

- Отваря кутията на Пандора и оставя гражданските свободи без защита. Веднъж отворена, тази кутия много трудно ще бъде затворена. А подобна политика ще бъде много популярна сред хора, които твърдят, че ги е грижа за тези въпроси, но всъщност не ги е грижа. Крайната левица и крайната десница непрекъснато говорят за тях, а или изобщо не ги разбират, или на практика не се интересуват.

Защото, когато се стигне до това да следят къде отиват парите ви – във вашия случай, разбира се, не във вашия случай – включително към любовницата ви, към онази, с която се виждате настрана, или към любовника ви, все ми е едно…

- И тези неща влизат в сметката.

- Да. И една от основните опасности е, че става дума за политическо движение, което ще прегази гаранциите, които ние в Америка имаме по силата на Първата и Четвъртата поправка, както и основни конституционни гаранции в страни като Германия.

- Нека ви задам един последен въпрос, защото вече говорим по-дълго, отколкото предвиждахме. Това е основен въпрос и знам, че всички си го задават. В надпреварата за ИИ между САЩ и Китай с колко водим, накъде вървят нещата според вас и има ли значение кой ще спечели?

- Не, не, това е… Това е може би най-важният въпрос. Забравили сме нещо очевидно. Онези, които са печелили технологичните битки, са печелили и надмощие в света. Ще дам един пример. Ако погледнете историята на Япония и Китай, до около 600 г. сл. Хр. Китай е бил далеч пред Япония във всяко отношение. Това се вижда в конфуцианската традиция, в писмената култура, в архитектурните постижения. Китайците са можели да строят големи манастири, които не се срутват. Говорим и за размер, и за устойчивост.

Всичко това е пренесено от Китай през Корея в Япония. После Япония решава да… Нещата са сложни, но заради самурайската култура там е имало силно чувство за почтеност, тоест ниска корупция. Към това се прибавя готовността да потърсят извън Азия всичко, което работи. Така възприемат индустрията, математиката и науката. Нещо доста близко до онова, което Дън Сяопин направи веднага щом получи възможност, щом придоби власт, включително докато Мао още… Добре.

Обикновено четем тази история така: в един момент Япония допуска много грешки и прави неща, които никой не подкрепя, включително в самата Япония. Но според мен по-обективният прочит е, че японците постигат военно превъзходство и после всъщност не… Колонизират Тайван. Същото виждате и в Германия. Има едно много важно изследване на германската история от крайнолява гледна точка. След стотици страници изводът е, че Германия става толкова уверена във военната си мощ, че си казва: „Добре, може и да грешим. Да видим кой ще спечели на бойното поле.“ Това са азбучни истини.

Страната, която спечели тази надпревара, ще определя как ще се развиват нещата далеч напред във времето.

- Значи това в момента е бойното поле между Китай и САЩ в областта на ИИ.

- И за съжаление, като изключим донякъде Израел, това са единствените държави, които имат значение в тази надпревара. Между другото, положението в Европа много ме тревожи, но не можеш да помогнеш на някого, който не иска помощ. Аз, разбира се, бих искал да помогна по много причини. Прекарал съм голяма част от живота си там и донякъде се смятам за европеец. В момента обаче надпреварата е между нас и Китай. И когато казваме, че водим, пропускаме важната подробност, че става дума за около шест месеца.

Силните ни страни са много различни. Но китайците умеят да преработват моделите си така, че да изискват по-малко изчислителна мощност, да подбиват цените и да прилагат т.нар. дестилация на модели. Тези способности и изобщо уменията им няма да изчезнат. Това повдига много въпроси за бъдещето и на Америка, и на Европа. При сегашното положение Европа ще купи един от двата продукта. Причините за това доста ме натъжават. Реално няма друга възможност.

Ако вземете цялата технологична верига, имате изчислителна мощност, тоест чипове, после средства за работа с тази мощност, тоест софтуер, и софтуер, който обработва данните върху тази основа или съвместно с нея. Имате слой за интеграция, след това приложен слой. После идва умението да внедрите всичко така, че хората да запазят или да загубят интелектуалната си собственост. При суверенния вариант те я запазват и могат сами да решават какво да споделят. И накрая ви трябва изобретателност, за да работите с всичко това. Цялата тази верига в момента я има в Америка и в Китай. Всички останали предлагат някакви производни варианти. Те практически не се броят. Не могат да се конкурират в тази надпревара.

- Значи по същество ще вървят рамо до рамо.

- Ако имаме късмет, трябва някак да успеем да излезем малко напред. Затова въпросите, които задавате, са толкова важни. Как решаваме тези проблеми, без да загубим надпреварата? Ние не… Между другото, мисля, че голяма част от начина, по който в Америка говорим за безопасността и за други подобни неща, не върши работа, защото изобщо не ги поставяме в контекста на конкуренцията. Това важи особено за бойното поле. Трябва да спечелим и във военната, и в гражданската сфера. Най-малкото трябва да се опитаме да бъдем напред.

А това е страшно трудно. Имаме някои предимства. Бих казал, че нашето е изобретателността, а тяхното – мащабът. Но дори в областта, в която смятаме, че сме силни, предимството ни не е абсолютно. И други могат да бъдат изобретателни. Погледнете какво са направили китайците с моделите си. Това е изобретателност.

И тъкмо това ме впечатли най-много в реакцията на Китай. Карикатурната представа за тях… Пак казвам, ако хората погледнат Китай, ще се окаже, че аз имам друга… Разбира се, изцяло съм на наша страна. Но от 30–40 години се занимавам с едно от големите съкровища на китайската култура – тай чи в стил Чън. Стигнал съм до доста високо ниво и тренирам с майстор, който работи с великия майстор на стила. Това живо ме интересува.

Карикатурата на Америка и Китай е следната. Американците са дръзки, изобретателни каубои. Може би не са най-добрите в изпълнението, но измислят неща, които никой друг не би могъл да измисли. А карикатурата на Китай е, че в мащаба на цялото население коефициентът на интелигентност е най-високият в света, но на хората им липсва изобретателност. Интересното при революцията на ИИ е, че действителността не следва тези карикатури. Китайският отговор на онова, което правим, е много по-изобретателен.

И ние имаме някои… Имаме няколко компании, които могат да работят в голям мащаб. Бих сложил Palantir сред тях, но има и други. При равни други условия тези предимства и слабости вероятно още си личат, само че картината е далеч по-сложна от карикатурата. А ние се движим напред на скокове и всичко това е доста налудничаво, донякъде именно заради начина, по който напредваме.

Има и фактор време. Всеки ден, в който това продължава, ние сякаш изскачаме със сто дни напред пред всички останали освен Китай. Така че, когато си…

- Растежът е експоненциален. Времето тече по различен начин в САЩ и Китай, отколкото в Европа. Алекс, бяхте много щедър с времето си. Надхвърлихме уговореното и ви благодаря много.

- И аз ви благодаря. Благодаря ви за добре обмислените въпроси.

- Липсват ни всички в Рим. Приятно прекарване. Благодаря, Алекс. Благодаря.

Превод "Гласове"