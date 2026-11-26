Петима загинаха при украинска атака с дрон в окупираната част на Запорожка област https://crimes.bg/po-sveta/petima-zaginaha-pri-ukrainska-ataka-s-dron-v-okupiranata-chast-na-zaporozhka-oblast/206722 Crimes.bg

Русия, която от близо пет години води пълномащабна военна офанзива срещу Украйна, обяви през септември 2022 г. анексирането на южната Запорожка област, която контролира частично.

Най-малко петима души са загинали при украинска атака с дрон в окупираната от Русия част на Запорожка област, съобщи назначеният от Москва губернатор Евгений Балицки.

„В резултат на атака на вражески дрон срещу паркинг в населеното място Весельое петима души загинаха, а други трима бяха ранени“, написа Балицки в „Телеграм“, цитиран от АФП.

Русия, която от близо пет години води пълномащабна военна офанзива срещу Украйна, обяви през септември 2022 г. анексирането на южната Запорожка област, която контролира частично.

От няколко месеца Русия и Украйна значително засилват взаимните си удари на далечни разстояния, насочвайки ги все по-често срещу граждански обекти като заводи и рафинерии, докато Вашингтон се стреми към преговори за прекратяване на конфликта. | БГНЕС