Централната банка на Русия съди Euroclear за 227,9 милиарда долара (Подробности)

Делото е заведено в Московския арбитражен съд

За опит за кражба на замразени активи

Централната банка на Русия е завела дело срещу депозитара Euroclear - белгийския централен депозитар на ценни книжа, за над 18 трилиона рубли, съобщи пресслужбата на Московския арбитражен съд.

“Искът е подаден в съда”, съобщиха от пресслужбата. Сумата е еквивалентна на 227,9 милиарда долара и е приблизително една трета от БВП на Белгия за миналата година - 664,6 милиарда долара. Съдът уточни, че искът на Централната банка срещу Euroclear все още не е приет за разглеждане.

Миналата седмица Банката на Русия обяви, че е взела това решение поради опитите на ЕС да открадне замразени активи. Регулаторът обясни, че действията на Euroclear са навредили на Централната банка, като са направили невъзможно управлението на средствата.

Централната банка на Русия нарече плановете на Европейската комисия да използва замразените активи “незаконни”, запазва си правото да защитава правата си без предизвестие и ще оспори действията на ЕК пред компетентните органи.

След стартирането на специалната операция, Европейският съюз и страните от Г-7 блокираха приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear - финансова институция за управление на депозирани в нея частни и държавни капитали, ползваща се засега на Стария континент с най-голямо доверие. Москва реагира, като натрупа активи на чуждестранни инвеститори от неприятелски настроени страни и генерираните от тях приходи в специални сметки тип C.

Тегленията са разрешени само с решение на специална правителствена комисия. ЕС, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети, пишат руски медии. В момента Европейската комисия търси съгласието на Белгия за използване на руски активи. Въпросната сума е между 185 и 210 милиарда евро, под формата на т. нар. репарационен заем. Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва “плати за материални щети”.

Властите на кралството досега отказват да се съобразят с това искане на ЕС. Белгийският премиер Барт де Вевер нарече предложението на Европейската комисия “кражба” и не изключи възможността за завеждане на дело.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че решение за конфискация на активи може да бъде взето на срещата на върха на Европейския съюз на 18 декември.

Euroclear също така държи 16 млрд. евро клиентски активи в Русия и рискува да ги загуби, ако руските средства бъдат изтеглени от нейния депозитар, съобщи по-рано AFP, позовавайки се на Гийом Елиет, директор по финансовите рискове на депозитаря.

По-рано този месец Европейската комисия предложи два варианта - средствата, държани в Euroclear, да бъдат използвани за подкрепа на Киев и впоследствие възстановени от Русия след края на войната, или да се изтегли общ заем от международните пазари, гарантиран от държавите членки. Ръководството на Euroclear вече заяви, че ситуацията е юридически сложна. В интервю за германското издание “Франкфуртер алгемайне цайтунг” главният изпълнителен директор на институцията Валери Юрбен подчерта, че депозитарят не може просто да прехвърли средствата на ЕС, тъй като активите са обект на множество правни претенции и потенциални съдебни спорове.

trud.bg