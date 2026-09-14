Борис Джонсън и топ съветници от ЕС - в епицентъра на руската атака на полско-украинската граница https://crimes.bg/po-sveta/boris-dzhonsan-i-top-savetnici-ot-es-v-epicentara-na-ruskata-ataka-na-polsko-ukrainskata-granica/201125 Crimes.bg

Бившият британски премиер Борис Джонсън, топ съветници по сигурността на няколко европейски лидери, дипломати и учени се оказаха в епицентъра на руския удар на полско-украинската граница, съобщи Der Spiegel.

Руски дрон удари тази сутрин граничния пункт Ягодин-Дорогуск, а в социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове на горящи камиони и бензиностанция.

Атаката е продължение на новата офанзивна стратегия на Русия. От лятото насам Москва неколкократно атакува гранични пунктове в западна Украйна, отбелязва изданието. Въпреки че са разположени далеч от действителната фронтова линия, те се считат за ключови за икономическото оцеляване на Украйна. През последните седмици бяха атакувани такива съоръжения по границите с Молдова и Румъния.

Според Der Spiegel, един от най-близките сътрудници на Фридрих Мерц е бил пряк свидетел на атаката. Гюнтер Заутер, съветник по външна политика и сигурност в канцлерството, е пътувал с нощен влак от Киев за Полша в събота вечер. Около 5:00 ч. сутринта чартърната жп композиция е спряла малко преди полската граница, а пътниците били евакуирани.

Причината е друг подобен на същата железопътна линия, където малко по-рано, само на 2 км от границата, локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава беше ударен от дрон.

Освен Заутер, във влака са пътували съветници по сигурността от Обединеното кралство, Франция и Италия, членове на Бундестага, дипломати, учени и бившият британски премиер Борис Джонсън, след участие в конференция по сигурността в Киев.

Робин Вагенер, член на Бундестага от Зелената партия, пътувал в специалния влак, е шокиран от атаката. „Тези атаки с дронове са сляп терор срещу украинските цивилни и опасна ескалация на войната на Путин“, заяви Вагенер пред германското издание. Парламентаристът разглежда атаката като провокация срещу поддръжниците на Украйна.

„Русия става все по-безскрупулна и си играе с огъня точно на границата на Европейския съюз и НАТО. Трябва да най-накрая сложим край на този терор“, настоя Вагенер.

„Файненшъл таймс“ пише и за друга група чуждестранни участници в конференцията: бившият шведски премиер Карл Билдт и пътуващите с него европейски представители са преминали границата с друг влак няколко минути преди атаката по следващата зад тях композиция.

Доналд Туск свика извънреден съвет по сигурността

Полският премиер Доналд Туск свика извънреден съвет по сигурността тази вечер, а Оперативното командване на полските въоръжени сили подчерта, че заплахата е „реална и близка“, добавяйки, че руските дронове „са били активни през нощта и някои дори са поразили цели, разположени много близо до границата“.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че полските сили за противовъздушна отбрана остават в постоянна бойна готовност.

По думите му, в атаката са участвали около дузина реактивни дронове „Геран-5“. Един дрон е ударил на около километър от полската граница, а друг - на около пет километра, каза той.

„Всеки, който се чуди дали е разумно да се предоставя военна подкрепа на Украйна, трябва да си направи изводи от събитията от снощи. За мнозина войната може все още да изглежда далечна, почти сюрреалистична. Но тя се случва много близо до полската граница. В интерес на Полша и цяла Европа - Украйна трябва да спечели тази война“, написа заместник-министърът на отбраната Цезарий Томчик в "Екс".

trud.bg