Билецки за изпращането на офицери в пехотата: Командирите носят отговорност за живота на хората и трябва да знаят цената на погрешните решения

Командирите носят отговорност за живота на своите хора и трябва да знаят цената на погрешните решения. Така командирът на 3-ти армейски корпус, бригаден генерал Андрей Билецки коментира решението на новия командир на 125-та ОВМБр да прехвърли некомпетентните офицери в пехотата, предава ТСН.



Припомняме, че преди няколко месеца роднините на военнослужещите от 125-та ОВМБр заявиха, че десетки от тях са изчезнали безследно в боевете в района на Запорожие, като се съобщаваше, че на бойните позиции са били изпращани неподготвени бойци.



Билецки назначи нов командир на бригадата – Владимир Фокин, който по-рано е командвал един от щурмовите батальони на Третата щурмова. На 19 декември Фокин докладва за първите реформи: системна работа с роднините на военнослужещите, стартиране на гореща линия, преглед на знанията на офицерския състав.



"В течение на месеца офицерите имаха възможност да демонстрират професионалното си ниво. Давах им практически задачи, следях за дисциплината, инициативността и готовността им да работят върху себе си. В края на този период проведохме повторна оценка, за да видим реалната динамика. Резултатите се оказаха различни. Част от офицерите показаха високо ниво на подготовка и отговорност, но имаше и такива, които се отнасяха небрежно към службата, не се стремяха да се усъвършенстват и не изпълняваха задълженията си по подходящ начин“, заяви командирът на бригадата.



От тях бяха сформирани офицерски патрули и изпратени в района на Купянск, където се е налагала допълнително подсилване поради сложната ситуация, ниския морал на личния състав и необходимостта от качествена организация на отбраната.



Блогърът Наумович нарече този случай практическо въплъщение на реформите, които Билецки подчертава в статията си за The Economist. Сред тях се посочва и необходимостта да се заменят неефективните "хартиени генерали" с талантливи млади офицери с боен опит.



"Може би [личен състав на 125-та ОВМБр] за първи път видя в своята бригада справедливост и отговорност. Не се справяш с офицерската длъжност, не искаш да учиш, изискваш от войниците нещо, за което си нямаш представа – отиваш в пехотата и показваш как трябва да се прави. Много добра идея! А как иначе да разбереш практиката, ако си само теоретик? А как иначе да съчетаеш теорията и практиката? Идеално!“, пише Наумович.



Той нарече това решение прецедент за украинската армия, където не трябва да има неприкосновени офицери от съветската школа, а само ефективни, интелигентни и инициативни. "Да се направи същото на ниво генералитет е елементарно. Трябва да има желание да се заменят старите мързеливци и глупаци с талантливи млади хора“, добавя блогърът.

