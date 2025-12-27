Австралийски учени работят за предотвратяване на мъртвите раждания чрез ранно откриване на процеси на стареене на плацентата https://crimes.bg/po-sveta/avstraliyski-ucheni-rabotyat-za-predotvratyavane-na-martvite-razhdaniya-chrez-ranno-otkrivane-na-procesi-na-stareene-na-placentata/181152 Crimes.bg

Австралийски учени са открили биологичен процес, който може да обясни част от случаите на мъртви раждания и да отвори нови възможности за ранното им откриване и превенция, съобщава Университетът „Флиндърс" на своята уебстраница.

Проучването показва, че в някои случаи плацентата - жизненоважната връзка между майката и бебето, може да остарява твърде бързо по време на бременността. Това намалява способността ѝ да подхранва плода и увеличава риска от мъртво раждане.

Екипът на Университета „Флиндърс" е открил молекули, наречени кръгови РНК, които обикновено се натрупват в стареещи тъкани, при случаи на мъртви раждания (при които смъртта на бебето настъпва след 20-ата седмица на бременността). Тези молекули се събират в плацентата много по-рано от очакваното, причиняват разкъсвания и задействат клетъчно стареене.

Преждевременното стареене намалява способността на плацентата да подхранва растящия плод, което увеличава риска от мъртво раждане, според проучване, публикувано в American Journal of Obstetrics and Gynecology.

В случаите на мъртво раждане плацентата изглежда биологично по-стара от очакваното за гестационната си възраст - с увредена ДНК, износени клетъчни структури и високи нива на кръгови РНК, казва водещият автор на изследването Аня Артърс от Института за здравни и медицински изследвания на „Флиндърс".

„Когато ограничихме една от тези молекули в клетки на плацентата, уврежданията намаляха и стареенето ѝ се забави, което показва, че тези молекули не са просто наблюдатели, а активни двигатели на процеса", добавя Артърс. Някои от тези кръгови РНК могат да се откриват в майчината кръв още на 15-16-ата седмица от бременността, което дава възможност за ранно скринингово изследване.

Годишно около два милиона бременности по света завършват с мъртво раждане. Превенцията е трудна, тъй като молекулното стареене на плацентата не може да се наблюдава под микроскоп, отбелязват изследователите.

Според тях откритията могат да доведат до разработването на нови скринингови инструменти за превенция на мъртвородените бебета и да предоставят по-добро разбиране за това как процесите на стареене, включително тези, свързани с болести като Алцхаймер, влияят на човешкото здраве.